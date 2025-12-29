泰國柬埔寨停火 川普祝賀迅速達成公正結果

美國總統川普今天恭賀泰國和柬埔寨在長達數週邊境衝突、造成數十人喪生後，於昨天達成停火協議。

法新社報導，川普表示：「我要恭喜兩位偉大領袖的卓越才智，能在短時間內達成這項非常公正結果。」泰國、柬埔寨本月稍早再度爆發邊境衝突，使得川普歸功於自己的前一次停火協議破功。

川普在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文，形容最終結果「迅速且果斷，所有這類情勢都應該如此」。

他同時表示，華府與中國、馬來西亞一同參與協調，「對於能夠幫助引以為豪」。

川普經常自詡在終結全球衝突上扮演重要角色。今天稍晚將與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）會談的他稱許說，「或許美國已經成為真正的聯合國」。

他寫道：「聯合國必須開始動起來，參與世界和平！」