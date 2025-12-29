泰國柬埔寨停火 川普祝賀迅速達成公正結果

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國總統川普今天恭賀泰國和柬埔寨在長達數週邊境衝突、造成數十人喪生後，於昨天達成停火協議。

⭐2025總回顧

法新社報導，川普表示：「我要恭喜兩位偉大領袖的卓越才智，能在短時間內達成這項非常公正結果。」泰國、柬埔寨本月稍早再度爆發邊境衝突，使得川普歸功於自己的前一次停火協議破功。

川普在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文，形容最終結果「迅速且果斷，所有這類情勢都應該如此」。

他同時表示，華府與中國、馬來西亞一同參與協調，「對於能夠幫助引以為豪」。

川普經常自詡在終結全球衝突上扮演重要角色。今天稍晚將與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）會談的他稱許說，「或許美國已經成為真正的聯合國」。

他寫道：「聯合國必須開始動起來，參與世界和平！」

川普 衝突 馬來西亞

延伸閱讀

澤倫斯基：俄若停火60天 願辦和平方案公投

以色列承認索馬利蘭獨立 美暫不跟進 歐盟、非洲多國反對

澤倫斯基赴美前過境加拿大 獲25億經濟援助

全球急因應川普關稅 墨西哥對美出口增成逆勢贏家

相關新聞

法國電影界傳奇人物！性感巨星碧姬芭杜過世 享耆壽91歲

活躍於1950與60年代的法國性感巨星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）已過世，享耆壽91歲。她被暱稱BB與「性...

緬軍政府辦大選 遭批缺公信力

緬甸自廿八日起進行三階段、分區方式的大選。這是自二○二一年二月軍方發動政變推翻民選政府以來，緬甸首次舉行大選，而上次大選...

促停火 王毅與泰柬外長雲南會談

泰國與柬埔寨廿七日簽署聯合聲明同意停火，在停火生效關鍵七十二小時內，大陸外交部長王毅邀請泰柬兩國外長於昨日與今日赴雲南舉...

以色列承認索馬利蘭 索馬利亞總統：威脅區域穩定

以色列最近承認索馬利蘭為主權獨立國家，開全球先河。索馬利亞總統穆哈莫德今天在緊急國會會議上表示，以色列此舉對世界及區域安...

緬軍政府主導選舉公平性受質疑 投票所看不到年輕人

緬甸今天在層層限制下展開投票，前幾次選舉踴躍排隊投票的年輕人，在這次軍方主導的選舉中明顯缺席，出門投票者以年長選民為主

美對委內瑞拉施壓升級：中俄各懷何種利益考量？

美國艦隊在加勒比海的行動可能會引發動蕩加劇：美國戰艦不僅盯上了所謂的販毒船只，自2025年12月起，油輪也成為打擊目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。