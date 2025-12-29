泰國柬埔寨停火 川普祝賀迅速達成公正結果
美國總統川普今天恭賀泰國和柬埔寨在長達數週邊境衝突、造成數十人喪生後，於昨天達成停火協議。
⭐2025總回顧
法新社報導，川普表示：「我要恭喜兩位偉大領袖的卓越才智，能在短時間內達成這項非常公正結果。」泰國、柬埔寨本月稍早再度爆發邊境衝突，使得川普歸功於自己的前一次停火協議破功。
川普在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文，形容最終結果「迅速且果斷，所有這類情勢都應該如此」。
他同時表示，華府與中國、馬來西亞一同參與協調，「對於能夠幫助引以為豪」。
川普經常自詡在終結全球衝突上扮演重要角色。今天稍晚將與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）會談的他稱許說，「或許美國已經成為真正的聯合國」。
他寫道：「聯合國必須開始動起來，參與世界和平！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言