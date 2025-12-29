促停火 王毅與泰柬外長雲南會談

泰國與柬埔寨廿七日簽署聯合聲明同意停火，在停火生效關鍵七十二小時內，大陸外交部長王毅邀請泰柬兩國外長於昨日與今日赴雲南舉行會談，三國軍方代表也參加會晤，中方誓言「以自己的方式」為柬泰鞏固停火局面。

據深圳廣電旗下「直新聞」報導，王毅昨日上午在雲南澄江先與柬埔寨副總理兼外交部長巴速坤會晤，下午再與泰國外交部長希哈薩會晤，而中柬泰外長三方會談將在今日舉行，預計就當前邊境局勢及後續降級安排進行磋商。

據泰柬兩國在邊界總委員會（GBC）特別會議上簽署的停火聯合聲明，雙方自當日中午十二時起全面停火；若停火能持續七十二小時，泰國將遣返自七月以來拘留的十八名柬軍。不過，最新的停火協議未觸及根本的邊界畫分談判，曼谷郵報指出，領土紛爭未解決，就無法保證停火協議可維持下去。

大陸外交部發言人在泰柬停火當晚對於兩國停火表示歡迎，並指大陸、東協以及國際社會為此做出了共同努力。

該發言人還說，中方願為柬泰雙方開展更全面、具體溝通繼續提供平台、創造條件，並接著宣布王毅將與柬、泰外長在雲南舉行會晤，強調中方將以自己的方式為泰柬鞏固停火局面、恢復彼此交往、重建政治互信、實現關係轉圜、維護地區和平發揮建設性作用。

據柬中時報報導，巴速坤昨在雙邊會談中向王毅表示，大陸持續支持通過對話、外交與相互尊重的方式妥善處理柬泰爭端，這對於推動停火協議得到全面、有效落實，進而實現公平而持久的和平，發揮著至關重要的作用。巴速坤昨在會晤後於社群媒體發文稱王毅為「兄長」，並表達對和平的期許。

泰國外交部昨晚則在社群發文表示，將在中泰雙邊會晤與中泰柬三方會晤中，討論停火協議後泰柬邊境局勢最新發展，為此，希哈薩當天也與包括國防部代表在內的泰國代表舉行了預備會議。

大陸在泰柬停火中扮演的角色受矚目。此前，王毅十八日已分別跟柬泰外長通話，大陸外交部亞洲事務特使鄧錫軍十八至廿三日先後前往柬埔寨和泰國，穿梭調停兩國衝突。而後，泰柬在廿七日達成停火協議。