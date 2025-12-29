聽新聞
緬軍政府辦大選 遭批缺公信力

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
緬甸廿八日展開在軍政府強勢主導下的三階段分區大選，反軍政府人士在緬甸駐東京使館外抗議，呼籲抵制選舉。（法新社）
緬甸廿八日展開在軍政府強勢主導下的三階段分區大選，反軍政府人士在緬甸駐東京使館外抗議，呼籲抵制選舉。（法新社）

緬甸自廿八日起進行三階段、分區方式的大選。這是自二○二一年二月軍方發動政變推翻民選政府以來，緬甸首次舉行大選，而上次大選已是二○二○年十一月。

大選共分三階段進行，除了廿八日的第一階段，第二及第三階段分別於明年一月十一日及一月廿五日進行。共五十七個政黨約五千位候選人將角逐國會下議院、上議院和地方議會議員，再由國會推選新總統組成新政府。

由於緬甸近五年來處於內戰，軍政府並未控制全國所有地區，因此在全緬三三○個鎮區中，這次只有二六五個能投票，計票與公布大選結果的具體時日也尚未宣布。

軍政府指稱，大選可讓緬甸的政治與經濟「重新開始」。有選民說，仰光街頭少見過去選舉時候選人造勢的熱度，但並未聽聞軍方以脅迫方式要求民眾投票。法新社廿八日報導，親軍方的聯邦團結發展黨（ＵＳＤＰ）可望成為最大贏家。

泰國農業大學學者拉麗達說，ＵＳＤＰ由退役將領領導，約占這次所有候選人的五分之一。她還說，軍政府推動選舉旨在讓軍方持續掌權，ＵＳＤＰ與其他親軍方的政黨即可聯手籌組下屆政府。

聯合國人權事務高級專員圖克、部分西方國家與民權團體質疑投票既不自由、不公平，也不具可信度，尤其反對軍政府的政黨及人士並未參選，候選人名單被質疑多為軍政府精心挑選。軍政府還祭出嚴刑峻罰，抗議或批評此次選舉者最高可處十年有期徒刑。

現年八十歲的前緬甸文人政府實質領袖翁山蘇姬，上次大選領導全國民主聯盟（ＮＬＤ）勝選，二○二一年二月被軍方推翻，至今仍被拘押，ＮＬＤ也被解散。翁山蘇姬兒子阿里斯本月對路透說，已多年未接獲有關母親的消息，擔憂她恐已不在人世。

緬甸 大選 翁山蘇姬

