緬軍政府主導選舉公平性受質疑 投票所看不到年輕人
緬甸今天在層層限制下展開投票，前幾次選舉踴躍排隊投票的年輕人，在這次軍方主導的選舉中明顯缺席，出門投票者以年長選民為主。
法新社報導，自緬甸軍方5年前奪權以來，大批民眾紛紛離開這個飽受戰爭摧殘的國家，其中包括許多35歲以下符合徵兵年齡的男性，抑或是為了擺脫緬甸經濟困境、尋求更好生活的年輕人。
年輕人就算留在國內，也對這次投票興趣缺缺。國際人權團體則抨擊這次選舉根本是場騙局。
一名來自瓦城（Mandalay）、為了安全而不願具名的20多歲男子表示：「去投票的大部分是老人家。」
他告訴法新社：「我覺得沒人想參與這種亂七八糟的事。大家大概都不相信這場選舉的公平性吧。」
在仰光（Yangon）市中心金碧輝煌的蘇雷佛塔（Sule Pagoda）附近一處投票所，前來投票的選民主要是長輩、帶著小孩的媽媽，以及提著菜籃的家庭主婦。
根據當地一名選舉官員，投票結束前最後兩小時，在這處登記選民約1400人的投票所，實際投票人數不到500人。
2020年上一次選舉時，投票率約為7成。
緬甸這次選舉分3階段投票：第1輪於當地時間28日上午6時展開，涵蓋仰光、瓦城與首都奈比多（Naypyidaw）的選區；第2輪投票將於兩週後舉行；第3輪暨最終投票日為1月25日。
但這個人口約5000萬的東南亞國家深陷內戰，反抗軍控制地區將不設置投票站。
聯合國（UN）今天表示，緬甸需要「自由、公平、具包容性、可信」的選舉，聯合國「與緬甸人民及他們對民主的渴望站在一起」。
