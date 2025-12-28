以色列承認索馬利蘭 索馬利亞總統：威脅區域穩定

以色列最近承認索馬利蘭為主權獨立國家，開全球先河。索馬利亞總統穆哈莫德今天在緊急國會會議上表示，以色列此舉對世界及區域安全與穩定構成威脅。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）26日宣布承認索馬利蘭為主權獨立國家，並邀請索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）訪問以色列。

索馬利蘭位於亞丁灣（Gulf of Aden）戰略要地，擁有自己的貨幣、護照與軍隊，但自1991年宣告脫離索馬利亞獨立以來，長期處於國際孤立狀態。

索馬利亞總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）今天指出，以色列此舉形同對索馬利亞主權、獨立、領土完整及國家統一的公然侵犯。