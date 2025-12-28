聽新聞
0:00 / 0:00
以色列承認索馬利蘭 索馬利亞總統：威脅區域穩定
以色列最近承認索馬利蘭為主權獨立國家，開全球先河。索馬利亞總統穆哈莫德今天在緊急國會會議上表示，以色列此舉對世界及區域安全與穩定構成威脅。
⭐2025總回顧
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）26日宣布承認索馬利蘭為主權獨立國家，並邀請索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）訪問以色列。
索馬利蘭位於亞丁灣（Gulf of Aden）戰略要地，擁有自己的貨幣、護照與軍隊，但自1991年宣告脫離索馬利亞獨立以來，長期處於國際孤立狀態。
索馬利亞總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）今天指出，以色列此舉形同對索馬利亞主權、獨立、領土完整及國家統一的公然侵犯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言