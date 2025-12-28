快訊

2旅客大阪轉機「安檢搜出槍枝」？ 長榮航空揭真相

蘇丹面臨種族滅絕 聯合國：全球最大人道危機

中央社／ 開羅28日專電

蘇丹內戰進入第3年，已造成約15萬人死亡，近1400萬人流離失所，超過2100萬人面臨嚴重飢餓。國際社會開始廣泛認為，蘇丹現今面臨全世界最嚴重的「種族滅絕」人道危機。

總部位於美國華盛頓的「外交政策」（ForeignPolicy）網站26日指出，國際社會在今年已正式確認，蘇丹正面臨「種族滅絕」嚴重危機，並不斷對此發出警報。該網站甚至稱，連從太空都能看到血泊和萬人坑。

始於2023年4月至今未停息的蘇丹內戰，是蘇丹軍政府內部兩大武裝集團之間的權力鬥爭。屬於蘇丹政府的國防軍（SAF）總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan），與準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）領導人達加洛（Mohamed Hamdan Daglo，外號Hemedti），對於國家未來政治主導權談判破裂，最終在2023年4月全面開火。

「外交政策」網站說，國防軍和快速支援部隊均被指控犯下暴行；然而，快速支援部隊更面臨種族滅絕（尤其針對非阿拉伯族群）的指控。從過去快支部隊攻占下西部城市達佛地區（Darfur）後，就發生了數千名平民遭到快支持續屠殺。

一名嫁至蘇丹的中國籍顧姓女子，2023年舉家從蘇丹首都喀土穆（Khartoum）搬逃至埃及開羅一個高級住宅區。顧女對中央社記者說：「那些快支的人看到房子就搶，看到男人就殺，看到婦女就姦。」

卡達「半島電視台」（Al Jazeera）12月12日報導說，人權組織指控快支部隊在蘇丹內戰中，有系統地對人民施加性暴力。

顧女說，他們在蘇丹的四層樓樓房全毀，裡面的財物也都被搶空。還好他們在2022年就先來埃及置產取得合法居留，還將多數資產轉存到埃及的銀行，領取23%高額定存利息。當時匯率1美元可兌換約15埃鎊，現在則可換到超過47埃鎊。

顧女感嘆道：「雖然現在看埃鎊貶值3倍好像虧了很多，但如果那時沒有因為受埃及高利率的吸引，現在那些錢也都不見了。我們很慶幸，起碼我們一家人都還很平安地聚在一起，而且有房可住，有錢可花。」

相較之下，還被困在蘇丹境內戰火下，且流離失所的居民則飽受巨大苦難。有數千人為逃離快支的攻擊，從中部的科爾多凡省（Kordofan）逃往南部的白尼羅河（White Nile）地區。

一名暫居在白尼羅河省科斯蒂市（Kosti）戈斯・薩拉姆難民營（Gos Alsalam）的老婦人對「半島電視台」記者說：「我們現在一無所有。」

半島電視台報導說，蘇丹全國近1400萬人流離失所，且約2100萬人面臨嚴重飢餓，聯合國已宣布蘇丹正處於全世界最大的人道危機。

蘇丹 埃及 外交政策

