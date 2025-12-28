法國電影界傳奇人物！性感巨星碧姬芭杜過世 享耆壽91歲

活躍於1950與60年代的法國性感巨星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）已過世，享耆壽91歲。她被暱稱BB與「性感小貓」。

碧姬芭杜基金會28日聲明，法國電影界傳奇人物、1950及60年代電影界性感象徵的碧姬芭杜已過世。但該基金會並未詳述她何時或在哪過世。

聲明寫道，「碧姬芭杜基金會」以無比的悲傷，宣布基金會創辦人兼主席碧姬芭杜過世，她生前是世界知名的女演員兼歌手，選擇放棄她享有聲望的事業，貢獻她的生命及精力給動物福利和基金會。

碧姬芭杜1934年9月28日在巴黎出生。她1956年以電影「上帝創造女人」（惹火尤物）出道，躋身世界級明星，在39歲息影前共演出約51部電影。她息影後定居在法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托倍（Saint-Tropez）。

碧姬芭杜近幾月來鮮少公開露面，10、11月住院治療時曾發聲明澄清外界對她已過世的傳聞。