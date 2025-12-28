韓國總統李在明提名保守派前議員 出任企劃預算處長官
韓國總統府一名發言人今天在記者會上表示，李在明總統提名保守派政治人物、昔日反對黨未來統合黨前國會議員李惠薰為企劃預算處首任長官。
路透社報導，李惠薰在提名公布後發表聲明稱，她認同李在明總統在推動經濟增長的同時、改善社會福利的目標。
李在明一直推動對政府部門進行重大改革，認為部分部門權力過大，其中包括剝奪企劃財政部的預算編製權。
根據新版「政治組織法」規定，企劃財政部將從明年1月2日起分拆為財政經濟部和企劃預算處。企劃預算處新設在國務總理轄下，負責管理預算編成與支出等業務。財政經濟部負責經濟政策、稅制及國庫等相關業務，由經濟副總理兼任部長。
一些專家表示，在自由派總統李在明的領導下，預算規劃政策的調整可能會導致國家債務上升。
