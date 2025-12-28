幾內亞總統大選登場 預計軍政府領袖頓波雅將勝選

快訊

中央社／ 幾內亞首都康納克立28日綜合外電報導

西非國家幾內亞總統大選今天登場，在缺乏強勁挑戰者的情況下，預計軍政府領導人頓波雅（MamadyDoumbouya）將勝選。

路透社報導，頓波雅年約40歲出頭，曾任特種部隊指揮官，2021年發動政變奪權，推翻幾內亞前總統康得（Alpha Conde）。

頓波雅在本次總統大選以獨立人士身分參選，將與8位候選人競爭，在缺乏強勁挑戰者的情況下，預計頓波雅將勝選。

康得與幾內亞長年反對黨領袖迪亞洛（Cellou DaleinDiallo）目前仍流亡海外。頓波雅若勝選，將展開為期7年總統任期。

在頓波雅統治下，幾內亞政治討論受到壓抑。公民團體指控，頓波雅政府禁止示威，打壓新聞自由，並限制反對派活動。

風險顧問公司Sibylline中東與非洲首席分析師曼津（Benedict Manzin）指出，頓波雅若當選，很可能會利用其職權，進一步鞏固自己及軍方在幾內亞的權力。

幾內亞 大選 新聞自由

