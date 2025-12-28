快訊

賴總統首度公開支持陳素月參選縣長 王惠美、謝衣鳯同台一臉錯愕

挺過3億元綁票、鉛中毒 台中前議長張宏年今低調告別式逾200人送行

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

科索沃國會選舉登場 力圖結束長達一年政治僵局

中央社／ 普里斯汀納28日綜合外電報導

科索沃今天舉行國會選舉，總理庫提（Albin Kurti）和他領導的左派民族主義政黨「自決黨」（Vetevendosje）力爭取得多數席次，以終結已持續一年的政治僵局。

⭐2025總回顧

路透社報導，科索沃的政治僵局已使得國會運作停擺，導致國際資金延宕。

這次投票是歐洲最年輕國家科索沃今年第2次舉行國會選舉。今年2月，庫提領導的「自決黨」未能取得多數席次。數月來聯合組閣談判失敗，促使總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）於11月解散國會並宣布提前舉行選舉。

若無法成功組建政府並重新啟動國會運作，危機將在關鍵時刻持續延燒：國會議員必須在明年4月選出新總統，並批准總額10億歐元的歐洲聯盟（EU）與世界銀行（World Bank）貸款協議，而這些貸款協議在未來數月內即將失效。

反對黨拒絕與庫提共組政府，批評他處理與西方盟友關係的方式，以及他在族群對立北部地區所採取的政策；科索沃北部有許多塞爾維亞裔居民。庫提則將政治僵局歸咎於反對派。

為了爭取選民支持，庫提承諾為公部門員工每年增加一個月薪資、每年投入10億歐元進行資本投資，並成立新的檢察單位以打擊組織犯罪。反對黨同樣將改善民生水準作為競選重點。

由於科索沃不公布民調結果，選舉結果充滿不確定性。許多選民表示對政治感到失望。

投票於上午7時（台灣時間下午2時）開始，晚上7時結束。出口民調預計在投票結束後不久公布。

科索沃 投票

延伸閱讀

日本擬從嚴審查對日投資 鎖定安保風險較高案件

政院修法限制立委赴陸…牛煦庭：抓到槍斃 但被捕共諜哪個是？

綠委版財劃法竟跟院版幾乎一致 藍質疑暗度陳倉全擱置

藍眼淚+梅花！立院新款紀念酒曝光 明年元旦開放立委預購

相關新聞

韓國電商酷澎爆客戶個資外洩 創辦人道歉了

韓國最大電商酷澎（Coupang）創辦人金範錫（Bom Kim）今天在公司官網發布聲明表示，他對近期客戶資料外洩「深表歉...

尼泊爾政治領袖結盟迎戰明年大選 允諾回應青年訴求

尼泊爾9月爆發「Z世代示威」，迫使當局撤換總理和預訂明年舉行大選後，該國2位最受歡迎政治人物今天宣布結盟迎戰大選、允諾回...

關西世博海外參觀者台居冠 李逸洋：雙方互訪料創新高

駐日代表李逸洋近日在臉書發文表示，台日雙邊人員往來持續成長，他預估，今年台日互訪總人次可達約820萬人次，再度刷新紀錄。...

泰國政黨拚改革路線 選戰聚焦反貪、科技與經濟

泰國大選正式起跑，各政黨陸續端出政策訴求，從政府改革、反貪腐到經濟升級與科技治理，都是選戰核心議題。新興政黨多以年輕世代...

象牙海岸國會選舉結束 初估投票率僅32.35%

象牙海岸5年一度的國會選舉昨天結束投票，在反對陣營呼籲抵制下，這次選舉初估投票率僅32.35%

李在明29日回歸青瓦台辦公 揮別龍山時代

韓國總統辦公室表示，總統李在明將在29日正式回到青瓦台辦公，媒體解讀，選在年底前搬回青瓦台，代表新的一年將告別為期約3年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。