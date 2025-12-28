美對委內瑞拉施壓升級：中俄各懷何種利益考量？

快訊

美國艦隊在加勒比海的行動可能會引發動蕩加劇：美國戰艦不僅盯上了所謂的販毒船只，自2025年12月起，油輪也成為打擊目標。

儘管專家對委內瑞拉毒品貿易中的角色持有不同意見，但各方一致認同石油出口對該國的重要性：這個經濟瀕臨崩潰的國家擁有全球已知最大石油儲量，總量超過3000億桶。

川普這位「親油總統」的戰略考量中，這些地下資源顯然發揮重要作用。同時，這也是委內瑞拉總統馬杜羅維持對外關系的關鍵。但單靠石油無法解釋當前不斷升級的沖突，這還涉及到眾多其他利益。除美國外，中俄兩大強國也在此有各自的目標訴求。

中國在委內瑞拉的地緣政治目標是什麼？

盡管委內瑞拉目前僅佔中國石油進口的約4%，但這一趨勢在上升。路透社援引兩名市場分析師的判斷稱，12月來自委內瑞拉的原油日進口量有望創下新紀錄。中國12月預計每日將進口超過60萬桶委內瑞拉石油，相當於該國日產的絕大部分。

對中國而言，委內瑞拉作為石油提供國尤為重要，主要是為了在全球資源爭奪中增強自身的能源獨立性。由於西方對委內瑞拉Merey重質原油實施制裁，中國反而能更有利地獲取這一資源。

作為回報，中國向委內瑞拉提供大量資金支持，包括貸款。據各方估計，委內瑞拉對北京的債務在600億至700億美元之間。

此外，委內瑞拉也是中國技術產品的出口市場：大量軍工產品來自中國，電信基礎設施也主要依賴中國零部件。2025年9月，馬杜羅在加拉加斯的一場新聞發布會上展示了華為新款手機，他聲稱這是中國國家主席習近平親自贈送給他的「世界上最好的手機」，美國情報機構也無法入侵。

委內瑞拉的威權民族主義社會主義與中國國家意識形態高度契合。通過對近期油輪扣押事件等口頭譴責，北京可將自身塑造為盟友形象，同時牽制美國精力，使其分身乏術。

長期以來，美國對印太地區投入較多關注，而中國在該區域尋求主導地位並日益強硬地宣示對台灣的主權。因此，美國同時關注委內瑞拉或古巴的局勢對中國而言是有利的。

俄羅斯在委內瑞拉的利益

莫斯科同樣希望通過在拉美的盟友施加影響，從而削弱美國的主導地位。2001年，普京首次會見時任委內瑞拉總統查韋斯（Hugo Chavez），此後俄羅斯成為委內瑞拉最大的武器供應國。

在普京執政時期的2008年俄羅斯格魯吉亞戰爭背景下，查韋斯於2009年通過承認南奧塞梯和阿布哈茲這兩個從格魯吉亞分離的地區為「獨立國家」，在外交上公開支持俄羅斯——持這一立場當時只有委內瑞拉、尼加拉瓜和瑙魯等極少數國家。

2013年查韋斯去世後，馬杜羅試圖與俄羅斯保持密切聯系。2019年，當馬杜羅權力受到直接威脅，國會主席胡安·瓜伊多（Juan Guaidó）自稱當選合法臨時總統時，美國立即予以支持：川普在其第一任期內就視此為除掉馬杜羅的機會。隨後，俄羅斯派遣兩架軍用飛機，搭載士兵和裝備前往委內瑞拉，幾乎可以說是「救下了」馬杜羅。

哥倫比亞伊塞西大學政治學家弗拉基米爾·魯文斯基（Vladimir Rouvinski）表示：「自古巴危機以來，美國首次被迫在拉美事務中直接與俄羅斯協商。」不過，目前俄方對馬杜羅的支持僅停留在口頭層面。

美國的意圖

2025年12月中旬，川普在TruthSocial上發帖，要求委內瑞拉歸還此前「偷走的所有石油、土地及其他資產」。這可能涉及2007年委內瑞拉石油產業國有化過程中未得到全部賠償的美國公司。僅雪佛龍通過特殊安排仍在委內瑞拉運營。

對美國石油公司來說，更賺錢的其實是鄰國圭亞那的石油開采。而圭亞那的邊境地區埃塞奎博（Essequibo）同時也被委內瑞拉主張擁有主權。因此，從美國的石油利益角度看，至少存在兩個理由，支持通過施壓甚至強制手段推翻馬杜羅政權。

在第一任期內，川普大幅擴展奧巴馬時期對委內瑞拉的制裁，並曾與馬杜羅正面對抗。川普當時的國家安全顧問約翰·博爾頓（John Bolton）曾將委內瑞拉、古巴和尼加拉瓜稱為「恐怖三角」。在支持瓜伊多以推翻馬杜羅政權未能奏效後，博爾頓被解除職務。如今，川普重返白宮，對實現委內瑞拉政權更迭卻比以往任何時候都更加堅定。

