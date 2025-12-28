尼泊爾政治領袖結盟迎戰明年大選 允諾回應青年訴求
尼泊爾9月爆發「Z世代示威」，迫使當局撤換總理和預訂明年舉行大選後，該國2位最受歡迎政治人物今天宣布結盟迎戰大選、允諾回應年輕世代訴求，可能使建制派政黨承壓。
⭐2025總回顧
尼泊爾政府9月關閉社群媒體，成為「Z世代示威」導火線，數以千計年輕人發起激烈抗爭，上街表達對政府貪腐的不滿。根據當局統計，這次反政府示威至少造成77人喪生。總統鮑德爾（Ramchandra Paudel）9月12日宣布解散國會，訂2026年3月5日舉行大選。
法新社報導，51歲尼泊爾知名電視主持人、全國獨立黨（Rastriya Swatantra Party，RSP）黨魁拉米契漢（Rabi Lamichhane）和尼泊爾首都加德滿都「饒舌歌手市長」夏哈（Balendra Shah），允諾回應年輕世代訴求。
RSP副黨魁魏格（Swarnim Wagle）表示，這個新聯盟對尼泊爾而言是「勇氣、犧牲與希望的罕見結合」，將迎戰明年大選。他告訴法新社：「新世代領袖將國家利益置於個人之上，正好符合尼泊爾年輕人的期待。」
根據協議，拉米契漢將繼續擔任RSP黨魁，並推派35歲的夏哈為總理候選人。拉米契漢簽署合作協議後在社群媒體發文說，雙方共識不在於政黨領袖追求什麼，「而是國家需要什麼」。
拉米契漢是尼泊爾知名電視主持人，他遭控涉入詐騙與組織犯罪案件後，於近日獲保釋。他抓住社會大眾對年老政治領導層的不滿，於2022年創立全國獨立黨，曾任副總理兼內政部長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言