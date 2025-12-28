快訊

賴總統首度公開支持陳素月參選縣長 王惠美、謝衣鳯同台一臉錯愕

挺過3億元綁票、鉛中毒 台中前議長張宏年今低調告別式逾200人送行

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

日本公司私吞保管名錶案 主嫌潛逃近2年後落網

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本大阪市內一間公司曾提供「共享名錶」服務，不料公司的前負責人涉嫌變賣顧客的名錶後，於2024年初潛逃海外。這名前負責人近期已落網且被日本警方函送東京檢方偵辦。

⭐2025總回顧

「讀賣新聞」報導，這名前負責人福原敬濟與公司前員工中山大志，26日被東京都警視廳依詐欺罪嫌逮捕。

這間公司登記在大阪市中央區，標榜能出租民眾寄放的名錶給想使用的人，而物主能從這間公司獲得保管金；租用名錶的民眾，則須向這間公司支付租金。

這間公司2021年1月開始提供「共享名錶」服務，接著在2024年1月31日宣布解散公司並結束服務。不過，公司並未歸還保管的名錶給物主，且公司負責人福原敬濟與公司員工永田大輔接著就在去年1月31日從成田機場搭機前往阿拉伯聯合大公國。

福原與中山於2023年8月到12月期間，涉嫌共謀勸說東京都內一名30多歲的男性，把持有的手錶交由公司保管，且宣稱每月會支付對方費用。他們涉嫌從這名男子手中騙取15支、總價值相當約1800萬日圓（約新台幣368萬元）的勞力士名錶。而他們接著疑似變賣這些手錶變現。

日本各地警方先前相繼接獲大量「共享手錶」受害案，截至去年5月，日本全國約650人已經向45個地區的警方報警處理。約650人在2021年3月到2023年12月期間，寄放約1700支手錶、總價值約28億日圓（約新台幣5.7億元），其中約1300支手錶在未獲物主同意的情況下被變賣。

東京都警視廳2024年3月以業務上侵占罪嫌通緝福原與永田，並透過國際刑警組織（ICPO）發布國際通緝，並在同年9月改變兩人的罪嫌為詐欺。

而阿拉伯聯合大公國本月稍早通知日本當局已經拘留福原，東京都警視廳於是派員前往阿拉伯聯合大公國，把福原引渡回日本。

同時，東京都警視廳在本月26日，於大阪市依詐欺罪嫌逮捕中山，接著於昨天把兩人函送東京地方檢察廳偵辦。

日本當局初步調查，這間公司2024年1月宣布解散時，出現5億日圓的赤字。另外，這間公司2023年8月曾宣布，用戶寄放的手錶超過1500支，不過缺乏借出名錶的實績，東京都警視廳仍在釐清案情。

日本放送協會（NHK）報導，此案另一名犯嫌永田，目前似乎還在海外，東京都警方仍在追查他的下落。

東京 日本 京都

延伸閱讀

赴日旅遊注意！東京巴士司機「確診麻疹」 曾往返羽田、成田機場載客

明年7月起 日本出境稅漲3倍增至19美元

東京多摩動物園「逃脫灰狼已捕獲」 無人員受傷

日本網友關切動物園狼逃脫 X貼文破千萬瀏覽

相關新聞

韓國電商酷澎爆客戶個資外洩 創辦人道歉了

韓國最大電商酷澎（Coupang）創辦人金範錫（Bom Kim）今天在公司官網發布聲明表示，他對近期客戶資料外洩「深表歉...

尼泊爾政治領袖結盟迎戰明年大選 允諾回應青年訴求

尼泊爾9月爆發「Z世代示威」，迫使當局撤換總理和預訂明年舉行大選後，該國2位最受歡迎政治人物今天宣布結盟迎戰大選、允諾回...

關西世博海外參觀者台居冠 李逸洋：雙方互訪料創新高

駐日代表李逸洋近日在臉書發文表示，台日雙邊人員往來持續成長，他預估，今年台日互訪總人次可達約820萬人次，再度刷新紀錄。...

泰國政黨拚改革路線 選戰聚焦反貪、科技與經濟

泰國大選正式起跑，各政黨陸續端出政策訴求，從政府改革、反貪腐到經濟升級與科技治理，都是選戰核心議題。新興政黨多以年輕世代...

象牙海岸國會選舉結束 初估投票率僅32.35%

象牙海岸5年一度的國會選舉昨天結束投票，在反對陣營呼籲抵制下，這次選舉初估投票率僅32.35%

李在明29日回歸青瓦台辦公 揮別龍山時代

韓國總統辦公室表示，總統李在明將在29日正式回到青瓦台辦公，媒體解讀，選在年底前搬回青瓦台，代表新的一年將告別為期約3年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。