泰國政黨拚改革路線 選戰聚焦反貪、科技與經濟

泰國大選正式起跑，各政黨陸續端出政策訴求，從政府改革、反貪腐到經濟升級與科技治理，都是選戰核心議題。新興政黨多以年輕世代與政府改革為訴求，老牌政黨則聚焦經濟結構轉型與反貪腐，呈現不同的選戰路線。

泰國民調支持度目前領先的人民黨主席納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）今天登記為總理候選人，他向中央社表示，人民黨競選主要訴求是改革政府體制。

納塔彭指出，泰國官僚問題嚴重、透明度不足，因此未來若能執政，首要任務將是「推動政府改革，提升行政效率與透明度」，他認為，可以透過數位工具改善這些問題。

泰國最老牌的政黨民主黨（Democrat）黨主席艾比希（Abhisit Vejjajiva）曾任泰國總理，他今天登記參選總理後，接受中央社專訪時也提及科技治理的重要性。

艾比希指出，泰國當前最嚴峻的挑戰在於貪腐問題與長期陷入中等收入陷阱，民主黨主張以「乾淨政治」重建社會信任，並全面打擊貪腐與詐騙問題。

中等收入陷阱（middle income trap）是指新興經濟體在迅速成長脫離貧窮後，原有的經濟模式無法繼續帶動發展，導致經濟成長陷入停滯甚至下滑。

艾比希同時強調善用科技治理的重要性，他說：「善用科技創造發展契機，能確保經濟重返高成長軌道。」

另外，推派泰國看守政府領導人阿努廷（AnutinCharnvirakul）角逐明年總理大選的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）則以「政府持續性」為訴求，表示阿努廷擁有豐富的執政經驗且有廣泛民意支持，應繼續執政。

泰自豪黨強調，「鑑於泰國面臨許多挑戰，認為領導層的連續性至關重要，因此阿努廷是擔任總理的最佳人選」。

由前總理塔克辛創立的為泰黨（Pheu Thai Party）以改革作為主要競選訴求，為泰黨提名戴克辛的外甥尤德查南（Yodchanan Wongsawat）作為首號總理候選人。為泰黨在官方臉書指出，消除貧窮、毒品、詐騙和貪腐，並稱為泰黨已經準備好可能的變革。

今天還有一些新興政黨登記參選，例如12月才正式對外宣傳的拉克查黨（Rak Chart，意指愛國）以年輕人為號召。該黨秘書長提提潘（Titipan Keyanon）表示，作為新政黨，希望能為政治注入新活力，做出實質改變。

提提潘接受中央社專訪時表示，泰國政治長期只是「舊家族與新世代之間的權力輪替」，缺乏制度性的真正改革。拉克查黨希望吸引「從未涉足政治、但在商業與娛樂產業累積實務經驗的新面孔」，為政治注入活力。

在政策方向上，拉克查黨強調國族認同與文化價值。該黨指出，泰國在觀光與娛樂產業具有優勢，未來將進一步強化這些產業，同時維持泰國文化與身分認同，並以此與深受年輕選民支持的人民黨有所區隔。