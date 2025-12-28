韓國電商酷澎爆客戶個資外洩 創辦人道歉了
韓國最大電商酷澎（Coupang）創辦人金範錫（Bom Kim）今天在公司官網發布聲明表示，他對近期客戶資料外洩「深表歉意」，並承諾盡快公布賠償方案。
金範錫以韓文發表聲明；他因未出席首爾針對此案舉行的國會聽證會，在韓國國內面臨強烈抨擊。
此案被視為韓國史上最嚴重的個資外洩事件之一。
金範錫表示，公司將盡快公布針對韓國客戶的賠償方案，但未進一步說明。他也承諾進行投資與改革，以防止未來再發生資料外洩事件。
