印尼旅遊船遇巨浪沉沒 西班牙一家4人失蹤

中央社／ 馬德里/雅加達28日綜合外電報導

西班牙印尼當局表示，1艘載有11人的船隻在印尼海域因惡劣天氣沉沒，造成西班牙籍一家人中有4名成員下落不明。

路透社報導，這家西班牙遊客共6人當時正在印尼度假。26日晚間，船隻在拉布安巴佐島（LabuanBajo）附近的帕達爾島海峽（Padar Island Strait）遇到高達3公尺巨浪，家庭中的父親和3名孩子從此失聯。

救援隊在波濤洶湧、洋流強勁的海域搜尋，並發現船隻殘骸與碎片。

印尼國家搜救總署（SAR）27日晚間暫停搜救，並定於28日清晨恢復行動。

印尼國家搜救總署表示，西班牙家庭中的母親和1位女兒，以及4名船員和1名導遊，均已獲救，目前平安無恙。

印尼國家搜救總署公布的影像顯示，穿著藍色制服的救難人員協助數人自橙色充氣救生艇上岸，部分獲救者當時赤著腳。

印尼為東南亞群島國，約由1萬7千座島嶼組成，海上事故時有發生，多因安全措施不足及惡劣天氣。

印尼 西班牙

