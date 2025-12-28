發展核武受關注 伊朗反批西方引戰

快訊

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
伊朗總統佩澤希齊揚近日指控西方將對伊朗發動全面戰爭，中東局勢也因各種因素變得詭譎多變。（中央社示意圖）
伊朗總統佩澤希齊揚近日指控西方將對伊朗發動全面戰爭，中東局勢也因各種因素變得詭譎多變。（中央社示意圖）

以色列伊朗要開戰了？伊朗總統佩澤希齊揚近日批評美國、以色列與歐洲等提及將對伊朗發動戰爭，但他們不會輕易屈服。近日以色列總理納坦雅胡將訪問美國，伊朗議題將會是討論重點之一，歐洲國家則指控伊朗想發展核武而準備對伊朗進行制裁，但伊朗否認，稱只是想發展核能。

伊朗會強硬反擊

根據《半島電視台》報導，伊朗總統佩澤希齊揚近日在媒體上稱，美國、以色列和歐洲正將對伊朗發動一場「全面戰爭」。佩澤希齊揚表示，雖然伊朗面對各種困難，但在軍隊的裝備與人力上，會比上次以色列與美國一起轟炸伊朗時更強大，若西方想對伊朗發起進攻，會面臨更堅決的反擊。

以色列總理納坦雅胡29日將訪問美國，與美國總統川普會面，也是他第五度訪美。《法蘭西24》提到，除了持續停滯的加薩停火，伊朗的核武與彈道飛彈發展狀況也是此次會談的重點議程之一，以色列媒體近兩周以來持續宣傳伊朗的飛彈發展對以色列來說是嚴重的威脅，納坦雅胡也可能攻擊伊朗，轉移加薩停火持續沒有進度的注意力。

德黑蘭否認發展核武

美國及其盟友指責伊朗試圖取得核武器，但德黑蘭方面一再否認這項指控，表示該國發展核能是為了民生用途。《CNN》提到，伊朗目前也拒絕國際原子能總署對其之前被轟炸的核設施進行檢查，並表示除非有新的指引頒布，才願意讓IAEA進入調查，這也讓伊朗與西方的關係又更加緊張。

中東戰火雖然隨著以哈第一階段停火而暫緩，但以色列不願完全撤出加薩，哈瑪斯也不願就地解散下，第二階段的停火持續卡關，再加上以色列近日承認索馬利蘭，讓阿拉伯國家與非洲國家相當不滿，還有以色列與伊朗可能升溫的局勢，讓中東局勢再次受到國際關注。

伊朗 以色列 美國

