強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

接獲富邦不續約通知 Populady寶兒淚崩「真的很難過」

賴總統發言又被小編下架? 王鴻薇:總統府偷遮羞

李在明29日回歸青瓦台辦公 揮別龍山時代

中央社／ 首爾28日專電
南韓總統李在明。（美聯社） 林鴻祥
南韓總統李在明。（美聯社） 林鴻祥

韓國總統辦公室表示，總統李在明將在29日正式回到青瓦台辦公，媒體解讀，選在年底前搬回青瓦台，代表新的一年將告別為期約3年半的「龍山時代」，與前總統尹錫悅的緊急戒嚴、彈劾下台做出政治性切割。

韓聯社報導，隨著總統辦公室搬遷工作完成，掛在龍山總統辦公室的鳳凰旗將在29日凌晨零時撤下，並重新在青瓦台升起。鳳凰旗是代表韓國國家元首的象徵，懸掛在總統主要辦公室所在地。

29日起，韓國總統辦公室的名稱將改回以「青瓦台」代稱，代表圖樣也改回過去的青瓦台標誌，正式揮別「龍山時代」。

青瓦台前稱景武台，位於首爾市鐘路區，自1948年起為總統辦公與官邸所在地，曾歷經火災燒毀重建，後改名青瓦台。

尹錫悅在2022年3月當選總統後力排眾議，耗資約4000萬美元（約新台幣12.6億元），將總統辦公室搬遷至位於首爾市龍山區的國防部大樓原址，總統官邸也遷出青瓦台，開放一般民眾參觀青瓦台。

報導指出，李在明政府將總統辦公室搬遷回青瓦台，象徵與去年12月3日緊急戒嚴及尹錫悅遭彈劾等事件做出政治性切割的意義；選在年底前完成搬遷，也是代表在新的一年徹底展開新時代。

不過，這次的「青瓦台時代」會持續多久，仍是未知數。李在明多次表達在這次任期內將總統辦公室搬遷至世宗特別自治市的目標，並曾表示「有可能在世宗市卸任」。

