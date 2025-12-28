快訊

強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

接獲富邦不續約通知 Populady寶兒淚崩「真的很難過」

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

假慈善真助恐 義大利逮捕9人涉金援哈瑪斯

中央社／ 羅馬27日綜合外電報導

義大利檢察官今天表示，經反黑手黨與反恐單位聯合行動，已逮捕9名涉嫌透過義大利境內慈善機構資助巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的人士。

⭐2025總回顧

路透社報導，義大利北部城市熱那亞（Genoa）的檢方在聲明中表示，這些嫌犯被控「隸屬並資助」哈瑪斯。歐盟已將哈瑪斯列為恐怖組織。

檢方表示，被捕者涉嫌將過去兩年來以人道救援為名募得的約700萬歐元（約新台幣2.6億元），轉匯至與哈瑪斯相關的實體。警方已查扣價值超過800萬歐元的資產。

當局在發現可疑金融交易後展開調查，並在歐洲檢察署（Eurojust）統籌下，與荷蘭當局及其他歐盟成員國合作，擴大偵辦規模。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）向相關當局表示感謝，並稱這是「特別複雜且重要的行動」，成功揭發透過「所謂的慈善組織」為哈瑪斯提供資金的情況。

以色列總理辦公室尚未對此事發表評論。

梅洛尼在加薩戰爭中對以色列表達支持，在義大利引發多次大規模街頭抗議。

根據加薩走廊衛生部，以色列對加薩的攻擊造成逾7萬1000人死亡。這場衝突是由哈瑪斯於2023年10月7日發動的襲擊所引發，依以色列方面統計，約有1200人喪生。

義大利 哈瑪斯 以色列

延伸閱讀

以色列防長矢言駐守加薩 哈瑪斯批違反停火協議

WSJ：美推加薩日出計畫 10年內將耗資逾千億開發高科技城

以色列刺殺哈瑪斯二把手 加薩停火協議搖搖欲墜

高階指揮官遭以色列擊斃 哈瑪斯：威脅停火協議

相關新聞

李在明29日回歸青瓦台辦公 揮別龍山時代

韓國總統辦公室表示，總統李在明將在29日正式回到青瓦台辦公，媒體解讀，選在年底前搬回青瓦台，代表新的一年將告別為期約3年...

韓國電商酷澎爆客戶個資外洩 創辦人道歉了

韓國最大電商酷澎（Coupang）創辦人金範錫（Bom Kim）今天在公司官網發布聲明表示，他對近期客戶資料外洩「深表歉...

關西世博海外參觀者台居冠 李逸洋：雙方互訪料創新高

駐日代表李逸洋近日在臉書發文表示，台日雙邊人員往來持續成長，他預估，今年台日互訪總人次可達約820萬人次，再度刷新紀錄。...

泰國政黨拚改革路線 選戰聚焦反貪、科技與經濟

泰國大選正式起跑，各政黨陸續端出政策訴求，從政府改革、反貪腐到經濟升級與科技治理，都是選戰核心議題。新興政黨多以年輕世代...

象牙海岸國會選舉結束 初估投票率僅32.35%

象牙海岸5年一度的國會選舉昨天結束投票，在反對陣營呼籲抵制下，這次選舉初估投票率僅32.35%

發展核武受關注 伊朗反批西方引戰

以色列與伊朗要開戰了？伊朗總統佩澤希齊揚近日批評美國、以色列與歐洲等提及將對伊朗發動戰爭，但他們不會輕易屈服。近日以色列總理納坦雅胡將訪問美國，伊朗議題將會是討論重點之一，歐洲國家則指控伊朗想發展核武而準備對伊朗進行制裁，但伊朗否認，稱只是想發展核能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。