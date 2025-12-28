假慈善真助恐 義大利逮捕9人涉金援哈瑪斯

義大利檢察官今天表示，經反黑手黨與反恐單位聯合行動，已逮捕9名涉嫌透過義大利境內慈善機構資助巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的人士。

路透社報導，義大利北部城市熱那亞（Genoa）的檢方在聲明中表示，這些嫌犯被控「隸屬並資助」哈瑪斯。歐盟已將哈瑪斯列為恐怖組織。

檢方表示，被捕者涉嫌將過去兩年來以人道救援為名募得的約700萬歐元（約新台幣2.6億元），轉匯至與哈瑪斯相關的實體。警方已查扣價值超過800萬歐元的資產。

當局在發現可疑金融交易後展開調查，並在歐洲檢察署（Eurojust）統籌下，與荷蘭當局及其他歐盟成員國合作，擴大偵辦規模。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）向相關當局表示感謝，並稱這是「特別複雜且重要的行動」，成功揭發透過「所謂的慈善組織」為哈瑪斯提供資金的情況。

以色列總理辦公室尚未對此事發表評論。

梅洛尼在加薩戰爭中對以色列表達支持，在義大利引發多次大規模街頭抗議。

根據加薩走廊衛生部，以色列對加薩的攻擊造成逾7萬1000人死亡。這場衝突是由哈瑪斯於2023年10月7日發動的襲擊所引發，依以色列方面統計，約有1200人喪生。