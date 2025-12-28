泰國大選正式起跑 各政黨完成總理候選人登記

泰國政黨今天提交總理候選人名單，各黨人士難得齊聚，支持者熱情集結，揮舞看板、喊口號為心中人選全力動員，相互較勁。泰國政黨最多可提名3名總理候選人，國會大選預計明年2月8日舉行。

泰國各黨上午登記總理候選人，多名政黨要角難得齊聚，但幾乎沒有互動。逾百名支持者呼喊口號、揮舞看板和旗幟造勢，場面盛大且熱鬧，多家泰國媒體架設戶外攝影棚，專訪各黨總理候選人。

目前民調最高的人民黨（People's Party）共推舉3名總理參選人，分別為黨魁納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）、副主席希里甘雅（Sirikanya Tansakun）和維拉育特（Veerayooth Kanchoochat）。

總理候選人納塔彭在支持者的擁護下完成登記，他接受媒體採訪時強調，人民黨候選人名單並非透過任何黨內分配機制產生，而是根據他們的知識與能力推舉，確保在各領域具備從政資格。

當被問及人民黨未來若成為第一大黨，是否會與阿努廷（Anutin Charnvirakul）合作時，納塔彭回答，這取決於阿努廷是否接受人民黨的條件。

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁、泰國看守政府總理阿努廷與外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）同為泰自豪黨的總理參選人。

泰媒最關注政黨在競選期間，是否會將修改刑法112條作為訴求之一，納塔彭對此表示否認。

泰國憲法法庭2024年已裁定前進黨（Move Forward）禁止再提修改刑法112條等相關意見。前進黨同年因主張修改冒犯君主罪遭解散，人民黨被視為前進黨的繼承政黨。

泰國刑法112條俗稱為冒犯君主罪，據規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑，被認為是全球最嚴厲的冒犯君主罪之一。

阿努廷則表示，泰自豪黨不會觸及刑法第112條，無論是修改刑法、憲法修正案或特赦。

針對人民黨表示不以修改刑法第112條作為競選政策，阿努廷回應說，若各黨派不提議修改法律，大眾會感到更為安心，且也能避免加劇社會分裂的討論。