中非總統圖瓦德拉預料當選連任 反對派杯葛投票

中央社／ 班基28日綜合外電報導

中非共和國今天舉行大選，外界普遍預料現任總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）將會連任。他在造勢活動中，稱自己成功穩定了這個長期動盪的國家。

各處投票站將於格林威治今天時間5時開放，17時關閉，由230萬選民選出總統、國會議員，以及地方和區域代表。

圖瓦德拉於2023年推動公投、廢除總統任期限制，他因此有機會競選連任。目前他在7名候選人中一馬當先。

現年68歲的圖瓦德拉於選前，在首都班基（Bangui）一座可容納2萬人的大型運動場舉辦造勢晚會，吸引了大批熱情支持者參加。

法新社報導，整個競選活動大致平穩，但最具聲望的反對陣營人物多洛蓋爾（Anicet-Georges Dologuele）及曾任總理、目前在野批評的唐德拉（Henri-Marie Dondra）遭阻止飛往外省造勢。

在首都街頭，維安人員隨處可見，警察與俄羅斯瓦格納集團（Wagner）傭兵都部署上陣。

自圖瓦德拉2016年於血腥內戰期間，首次當選總統以來，雖然部分地區武裝團體與政府間的衝突仍然存在，但國內騷亂情況已明顯減緩。不過圖瓦德拉提醒，這些成果仍十分脆弱。

部分反對派呼籲杯葛投票，認為這次選舉形同兒戲。批評人士指控圖瓦德拉企圖長期把持朝政，他要成為這個全球最貧窮國家之一的終身職總統。

圖瓦德拉上次在2020年成功連任，但當時選舉傳出舞弊疑雲，6個反政府武裝團體起兵，試圖推翻圖瓦德拉政權。但最後在盧安達軍隊與俄羅斯瓦格納傭兵介入下，叛軍勢力被擊退。

瓦格納集團 成功

