幾內亞大選前夕爆槍戰 軍方稱制伏武裝團體

中央社／ 幾內亞首都康納克立27日綜合外電報導

就在幾內亞大選前夕，當局發聲明表示，安全部隊在首都制伏一個武裝團體，並稱該團體具有「威脅國家安全的顛覆意圖」。

法新社報導，這個西非國家將於明天舉行總統選舉，共有9名候選人參選，其中包括軍政府領導人頓波雅（Mamady Doumbouya）。

根據由警察、軍人及海關官員組成的內部安全作戰指揮部（Operational Command Post for Internal Security）聯合單位發布的聲明，今天清晨「根據可靠情報，安全部隊在康納克立（Conakry）郊區一處有武裝團體出沒的建築內，採取針對性行動」。

聲明指出：「在多次交火後，此次行動徹底剿滅該團體，並逮捕相關人員。」然而，該聲明並未提供進一步細節，也未提及選舉。

當地居民向法新社表示，昨晚及今天清晨，位於康納克立市中心約15公里外的桑福尼亞（Sonfonia）社區傳出槍聲。

居民表示，槍戰波及附近一座施工中的清真寺以及至少一棟民宅，兩棟建築的牆面留下彈痕，周邊還有「血跡」。

自1958年獨立以來，幾內亞歷經軍事與獨裁統治的複雜歷史。根據2024年世界銀行的數據，幾內亞礦產資源豐富，但超過一半人口生活在貧窮線以下。

明天舉行的選舉旨在結束自2021年9月軍方掌權以來，為期4年的過渡期。

頓波雅打壓公民自由，自2022年起軍政府禁止抗議活動。許多反對人士被逮捕、受審或被迫流亡海外。

幾內亞 建築

