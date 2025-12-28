提振招兵率 英國試辦青年「空檔年」有薪軍旅體驗

英國政府今天表示，將推出軍事「空檔年」（gap year）計畫，作為提振招兵率並重新建立年輕人與國防聯繫的努力之一。

這項試辦計畫預定2026年3月啟動，將為約150名25歲以下青少年提供為期一年的有薪武裝部隊經驗與培訓，且「在課程結束後無需承諾服役」。

政府希望「最終」能視報名踴躍程度，將名額擴大至1000個以上。

英國國防參謀長奈頓（Richard Knighton）本月稍早呼籲英國的「兒女們」「隨時準備戰鬥」，以因應包括俄羅斯在內日益升高的威脅。

此舉也發生在英國國防高層試圖提升軍隊招募人數之際。

英國國防部11月公布的數據顯示，2022至2023年間，英國陸軍受訓的新兵人數較2019至2020年減少約38%，且與疫情前相比，培訓期間中途退訓的人數比例也有增加。

英國國防大臣希利（John Healey）表示：「這項空檔年計畫將讓英國年輕人親身體驗陸軍、皇家海軍與皇家空軍所提供的卓越技能與訓練。」

在俄羅斯威脅背景下，其他歐洲國家也開始考慮國民服役制度，法國、德國與比利時今年均已推出相關方案。