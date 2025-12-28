提振招兵率 英國試辦青年「空檔年」有薪軍旅體驗

快訊

中央社／ 倫敦27日綜合外電報導

英國政府今天表示，將推出軍事「空檔年」（gap year）計畫，作為提振招兵率並重新建立年輕人與國防聯繫的努力之一。

這項試辦計畫預定2026年3月啟動，將為約150名25歲以下青少年提供為期一年的有薪武裝部隊經驗與培訓，且「在課程結束後無需承諾服役」。

政府希望「最終」能視報名踴躍程度，將名額擴大至1000個以上。

英國國防參謀長奈頓（Richard Knighton）本月稍早呼籲英國的「兒女們」「隨時準備戰鬥」，以因應包括俄羅斯在內日益升高的威脅。

此舉也發生在英國國防高層試圖提升軍隊招募人數之際。

英國國防部11月公布的數據顯示，2022至2023年間，英國陸軍受訓的新兵人數較2019至2020年減少約38%，且與疫情前相比，培訓期間中途退訓的人數比例也有增加。

英國國防大臣希利（John Healey）表示：「這項空檔年計畫將讓英國年輕人親身體驗陸軍、皇家海軍與皇家空軍所提供的卓越技能與訓練。」

在俄羅斯威脅背景下，其他歐洲國家也開始考慮國民服役制度，法國、德國與比利時今年均已推出相關方案。

英國 國防部 俄羅斯

波索納洛疝氣術後再接受治療 緩解9個月打嗝症狀

正在服刑的巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天接受膈神經阻斷術，以緩解其妻子所稱、已持續9個月的頑固性...

緬甸大選今登場！軍政府內戰陰影籠罩 挨批「不自由不公平不可信」

路透報導，緬甸28日起舉行大選，這是2021年軍方政變推翻民選政府以來，首度舉行全國大選。但聯合國、部分西方國家與人權團...

伊朗總統：與美以歐全面交戰 局勢更嚴峻

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在今天刊出的專訪中表示，美國、以色列與歐洲正對伊朗發動「全面戰爭...

美軍陸戰團續留沖繩 考量潛在台灣有事

日本共同社廿六日報導，美國軍方修改原先擬將駐沖繩美國陸戰隊步兵部隊「第四海軍陸戰團」轉移至美國屬地關島，並改編為具快速反應能力部隊的構想，將續留沖繩。該報導說，此舉是考量到潛在的「台灣有事」，致力維持美國對中國大陸的嚇阻。

人民日報批軍售：美方打台灣牌騙選票 簽大單肥軍火商

大陸外交部廿六日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對廿家美國軍工企業與十名高階管理者祭出反制措施。人民日報昨天再發布署名「鐘一平」文章，稱：「奉勸賴清德當局再看看九三閱兵，放棄對外部勢力的幻想，認清形勢，停止禍台、毀台行徑，不要拿二千三百萬台灣同胞的福祉冒險」。

軍售掀波…大陸制裁美企 美國務院強烈反對

美國在當地時間十七日宣布對台軍售案，引發中國大陸制裁美國十名個人和廿家國防企業作為反制。美國國務院發言人廿六日對此說，「我們強烈反對美企因支持對台軍售而遭報復，這些軍售旨在強化台灣的自衛能力」。

