巴黎地鐵3女遭刺傷案 嫌犯送精神病醫院戒護調查

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導

法國檢方今天表示，在巴黎地鐵沿線隨機刺傷3名女性的男性嫌犯，已從拘留所移送到精神病醫院。

巴黎正熱烈慶祝歲末活動之際，這名來自非洲利的男子昨天涉嫌在巴黎市中心3號地鐵沿線的3個不同地點、持刀刺傷3名女性，所幸傷勢不嚴重。

檢方向法新社表示，「以嫌犯目前健康狀況，不宜繼續羈押」。

警方透過監視器畫面與手機定位技術，在巴黎北部的瓦茲河谷區（Val d'Oise）逮捕到這名25歲嫌犯。

警方以涉嫌殺人未遂、持武器傷人等罪名展開調查。

法國內政部表示，這名男子是馬利公民，2024年1月因重竊盜罪和性侵犯罪入獄。於今年7月獲釋，被要求離開法國。

內政部聲明說，這名男子原被關押在行政拘留中心，但由於未能取得遣返所需的領事旅行證件，於90天後依法將他釋放。

巴黎 法國

