波索納洛疝氣術後再接受治療 緩解9個月打嗝症狀

中央社／ 巴西利亞27日綜合外電報導
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。 路透社
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。 路透社

正在服刑的巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天接受膈神經阻斷術，以緩解其妻子所稱、已持續9個月的頑固性打嗝症狀。

綜合路透社和法新社報導，70歲的波索納洛目前因企圖政變罪名被判處27年有期徒刑，本月24日經最高法院法官批准，暫時離開監獄，前往巴西利亞（Brasilia）的醫療院所接受腹股溝疝氣手術

疝氣手術於25日順利完成，留院觀察期間，醫療團隊認為有必要進行膈神經麻醉阻斷術，以治療他反覆發作的打嗝問題。

波索納洛之妻蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）在社群媒體上透露，丈夫已被每日發作的打嗝症狀困擾9個月，「身心飽受煎熬」。

醫師表示，今天的處置過程約耗時1小時且「非常順利」。

今天治療的是右側膈神經，左側則預計於29日進行處理。

2019年至2022年執政的波索納洛，健康狀況一直不佳，這與他2018年9月在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）參加總統競選活動時，遭攻擊者持刀刺傷有關。

今年9月，他因在敗給左翼魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的2022年總統大選後策劃政變，遭判刑27年3個月。

波索納洛住院期間曾發表聲明，公開支持其子福拉畢歐（Flavio Bolsonaro）出馬投入2026年總統大選。

波索納洛出院後，將返回首都的聯邦警察監獄繼續服刑。

