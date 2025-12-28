波索納洛疝氣術後再接受治療 緩解9個月打嗝症狀
正在服刑的巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天接受膈神經阻斷術，以緩解其妻子所稱、已持續9個月的頑固性打嗝症狀。
⭐2025總回顧
綜合路透社和法新社報導，70歲的波索納洛目前因企圖政變罪名被判處27年有期徒刑，本月24日經最高法院法官批准，暫時離開監獄，前往巴西利亞（Brasilia）的醫療院所接受腹股溝疝氣手術。
疝氣手術於25日順利完成，留院觀察期間，醫療團隊認為有必要進行膈神經麻醉阻斷術，以治療他反覆發作的打嗝問題。
波索納洛之妻蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）在社群媒體上透露，丈夫已被每日發作的打嗝症狀困擾9個月，「身心飽受煎熬」。
醫師表示，今天的處置過程約耗時1小時且「非常順利」。
今天治療的是右側膈神經，左側則預計於29日進行處理。
2019年至2022年執政的波索納洛，健康狀況一直不佳，這與他2018年9月在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）參加總統競選活動時，遭攻擊者持刀刺傷有關。
今年9月，他因在敗給左翼魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的2022年總統大選後策劃政變，遭判刑27年3個月。
波索納洛住院期間曾發表聲明，公開支持其子福拉畢歐（Flavio Bolsonaro）出馬投入2026年總統大選。
波索納洛出院後，將返回首都的聯邦警察監獄繼續服刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言