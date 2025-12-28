爭取加薪 希臘演員本月2度罷工致多數劇院停演

為了爭取更高的薪資，希臘演員今天發起本月第2波罷工，導致多數劇院在一年最繁忙的時期之一大門深鎖。

法新社報導，演員的訴求包括要求排練期間支薪，以及獲得完整的醫療保險。

希臘演員工會（SEH）表示：「我們再也無法忍受無酬且未申報的排練、反對將社保支出按時計酬，更不容許演出排檔全憑雇主心血來潮隨意更動。」

預計今晚將在雅典市中心舉行抗議集會。音樂家及其他劇院員工也參與這次罷工。

劇院雇主則在新聞稿中表示：「所有基本訴求已全面達成。」