影/東京知名動物園「有狼逃脫」！遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝
讀賣新聞報導，東京都日野市的多摩動物公園28日上午傳出狼隻逃脫。園方表示，截至上午11時（台灣時間上午10時），已引導園內遊客撤離至室內等安全場所，並暫停入園；目前未接獲有人受傷的消息。
⭐2025總回顧
園方指出，當日上午9時30分開園後不久，發現園內飼養的1隻歐洲灰狼脫逃。園方已通報警視廳，並由職員在園內展開搜查，同時調查逃脫經過與原因。
園方表示，園內共飼養2隻歐洲灰狼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言