影/東京知名動物園「有狼逃脫」！遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝

美國在當地時間十七日宣布對台軍售案，引發中國大陸制裁美國十名個人和廿家國防企業作為反制。美國國務院發言人廿六日對此說，「我們強烈反對美企因支持對台軍售而遭報復，這些軍售旨在強化台灣的自衛能力」。

2025-12-28 01:57