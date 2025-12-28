日本高速公路2死26傷車禍 駕駛憶逃生驚險瞬間

日本關越自動車道群馬縣路段26日發生連環車禍，造成2死26人輕重傷，波及67輛車，且其中20輛車起火燃燒。一名駕駛回憶當時剎車失靈的驚恐，且只能打破擋風玻璃逃生的經歷。

日本放送協會（NHK）報導，關越自動車道（高速公路）群馬縣水上町、朝新潟方向的路段26日晚間7時左右發生重大車禍，起初是卡車相撞，後來接連有後車追撞，演變成連環車禍。

這起事件導致一名77歲女性駕駛死亡，後來搜救人員又在起火的大卡車尋獲另一具性別不明的遺體，使死亡人數上升到兩人。另有26人輕重傷。

關越自動車道的營運商東日本高速公路公司（NEXCO東日本）已解除因事故而封閉、往東京方向的部分路段，預計修復事故路段的路面後，於今天下午全面解除交通管制。

「朝日新聞」報導，根據氣象廳的資訊，水上町的氣溫26日晚間7時為零下4.2度，當時幾乎已經沒在下雪了，但是當地積雪約26公分。

NEXCO東日本當天中午與下午4時10分前，分兩次在事故路段除雪以及發放融雪劑，後來在事故發生前又確認出現積雪且原定執行除雪作業，不料在除雪前就發生這場連環車禍。

被捲入這場車禍的54歲駕駛戶田好信，當時駕駛大卡車載運食品行經關越道，現場附近感覺「路面結冰，周邊的車輛都一邊打滑，一邊在不太穩定的狀況下行進」。

他後來看到前車因事故而停下，自己原本想剎車，但剎車完全失靈，鎖死輪胎後一路滑行，最後撞上卡車才停下來。不料，後方車輛接連追撞，他也與其他車輛發生碰撞。他說，「（周圍）有轎車被不斷擠壓，最後被壓得扁扁的。」

接著，戶田聽到爆炸聲後回頭一看，發現後方卡車起火。他聽到救援人員喊著「快點出來」，但車身兩側被另外兩輛卡車夾住，車門根本打不開。最後他打破擋風玻璃逃到車外，驚險逃過一劫。

戶田回憶，「當時有人倒在路上，也有人滿身是血…在寒冷的天氣中，傷者都在戶外等待救援。」

不久之後，他的卡車被大火吞噬，燒到只剩骨架，擁有35年駕駛經歷的他感嘆道，「竟然會演變成這樣…」，且一時語塞說不出話來。

另一名卡車司機也表示，看到前方的事故車陣後想要停車，但「剎車完全失靈」。他一邊撞上中央分隔島與周圍車輛，一邊減速，好不容易才停下來，結果剛停住不久，就感覺到「後方大概接連傳來3次猛烈撞擊的聲響」。