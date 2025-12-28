快訊

46歲堂本光一宣布結婚！「娶圈外女友」DOMOTO兩人全成家

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

7.0強震！何如芸嚇到直呼完蛋 SC、SRC、RC 三種建築結構為何它最搖？

日本高速公路2死26傷車禍 駕駛憶逃生驚險瞬間

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本關越自動車道群馬縣路段26日發生連環車禍，造成2死26人輕重傷，波及67輛車，且其中20輛車起火燃燒。一名駕駛回憶當時剎車失靈的驚恐，且只能打破擋風玻璃逃生的經歷。

⭐2025總回顧

日本放送協會（NHK）報導，關越自動車道（高速公路）群馬縣水上町、朝新潟方向的路段26日晚間7時左右發生重大車禍，起初是卡車相撞，後來接連有後車追撞，演變成連環車禍。

這起事件導致一名77歲女性駕駛死亡，後來搜救人員又在起火的大卡車尋獲另一具性別不明的遺體，使死亡人數上升到兩人。另有26人輕重傷。

關越自動車道的營運商東日本高速公路公司（NEXCO東日本）已解除因事故而封閉、往東京方向的部分路段，預計修復事故路段的路面後，於今天下午全面解除交通管制。

「朝日新聞」報導，根據氣象廳的資訊，水上町的氣溫26日晚間7時為零下4.2度，當時幾乎已經沒在下雪了，但是當地積雪約26公分。

NEXCO東日本當天中午與下午4時10分前，分兩次在事故路段除雪以及發放融雪劑，後來在事故發生前又確認出現積雪且原定執行除雪作業，不料在除雪前就發生這場連環車禍。

被捲入這場車禍的54歲駕駛戶田好信，當時駕駛大卡車載運食品行經關越道，現場附近感覺「路面結冰，周邊的車輛都一邊打滑，一邊在不太穩定的狀況下行進」。

他後來看到前車因事故而停下，自己原本想剎車，但剎車完全失靈，鎖死輪胎後一路滑行，最後撞上卡車才停下來。不料，後方車輛接連追撞，他也與其他車輛發生碰撞。他說，「（周圍）有轎車被不斷擠壓，最後被壓得扁扁的。」

接著，戶田聽到爆炸聲後回頭一看，發現後方卡車起火。他聽到救援人員喊著「快點出來」，但車身兩側被另外兩輛卡車夾住，車門根本打不開。最後他打破擋風玻璃逃到車外，驚險逃過一劫。

戶田回憶，「當時有人倒在路上，也有人滿身是血…在寒冷的天氣中，傷者都在戶外等待救援。」

不久之後，他的卡車被大火吞噬，燒到只剩骨架，擁有35年駕駛經歷的他感嘆道，「竟然會演變成這樣…」，且一時語塞說不出話來。

另一名卡車司機也表示，看到前方的事故車陣後想要停車，但「剎車完全失靈」。他一邊撞上中央分隔島與周圍車輛，一邊減速，好不容易才停下來，結果剛停住不久，就感覺到「後方大概接連傳來3次猛烈撞擊的聲響」。

日本 車禍

延伸閱讀

棒球／美國不再是唯一選項！KBO春訓版圖轉移日本、台灣、澳洲

《日租家庭》影帝布蘭登費雪進軍日本？星運不順改行當「租賃家人」

台日高中棒球賽／3天賽事1.5萬人相挺 中華棒協、高野連約定長期合作

台日高中棒球賽／日教頭讚劉任右爆發力 稱台灣青棒水準極高

相關新聞

波索納洛疝氣術後再接受治療 緩解9個月打嗝症狀

正在服刑的巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天接受膈神經阻斷術，以緩解其妻子所稱、已持續9個月的頑固性...

緬甸大選今登場！軍政府內戰陰影籠罩 挨批「不自由不公平不可信」

路透報導，緬甸28日起舉行大選，這是2021年軍方政變推翻民選政府以來，首度舉行全國大選。但聯合國、部分西方國家與人權團...

伊朗總統：與美以歐全面交戰 局勢更嚴峻

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在今天刊出的專訪中表示，美國、以色列與歐洲正對伊朗發動「全面戰爭...

美軍陸戰團續留沖繩 考量潛在台灣有事

日本共同社廿六日報導，美國軍方修改原先擬將駐沖繩美國陸戰隊步兵部隊「第四海軍陸戰團」轉移至美國屬地關島，並改編為具快速反應能力部隊的構想，將續留沖繩。該報導說，此舉是考量到潛在的「台灣有事」，致力維持美國對中國大陸的嚇阻。

人民日報批軍售：美方打台灣牌騙選票 簽大單肥軍火商

大陸外交部廿六日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對廿家美國軍工企業與十名高階管理者祭出反制措施。人民日報昨天再發布署名「鐘一平」文章，稱：「奉勸賴清德當局再看看九三閱兵，放棄對外部勢力的幻想，認清形勢，停止禍台、毀台行徑，不要拿二千三百萬台灣同胞的福祉冒險」。

軍售掀波…大陸制裁美企 美國務院強烈反對

美國在當地時間十七日宣布對台軍售案，引發中國大陸制裁美國十名個人和廿家國防企業作為反制。美國國務院發言人廿六日對此說，「我們強烈反對美企因支持對台軍售而遭報復，這些軍售旨在強化台灣的自衛能力」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。