快訊

日圓甜甜價快沒了？ 專家預測：明年這時間點升到140

東京知名動物園「有狼逃脫」！遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝

美國企業驚爆破產潮！這產業是最大受災戶 蒸發逾7萬職缺

沙國聯軍力挺葉門政府 促分離派和平撤出占領區

中央社／ 利雅德27日綜合外電報導

以沙烏地阿拉伯為首的聯軍今天發出警告，表示葉門政府與分離勢力發生軍事衝突，聯軍將全力支援政府軍；同時，利雅德當局也敦促分離勢力「和平地」撤出近期占領的省分。

⭐2025總回顧

法新社報導，此聲明發表前一天，據傳沙國空襲葉門哈達拉穆特省（Hadramawt）的分離勢力據點，華府也對這場急遽惡化的衝突呼籲各方保持克制。

聯軍發言人馬里奇（Turki al-Maliki）警告，如果分離勢力的行動導致局勢無法緩和，聯軍將會介入。

根據沙烏地新聞社（SPA），他表示：「聯軍重申，任何破壞緩和局勢努力的軍事行動，都將受到立即且直接的處理，以保障平民生命安全。」

沙烏地新聞社（SPA）報導，他強調聯軍支持受國際承認的葉門政府，並呼籲各方「承擔國家責任、保持克制，並對和平解決的努力作出回應」。

沙國國防部長哈立德（Khalid bin Salman）在社群媒體X上發文表示，分離主義組織南方過渡委員會（STC）的部隊應將兩個省分「和平移交」給政府。

他在貼文中表示：「現在是時候了，在這個敏感時刻，各方應保持理智，和平撤離這兩個省分。」

南方過渡委員會昨天警告，儘管沙國被指控發動空襲打擊他們的據點，但他們無所畏懼。這是自南方過渡委員會占領哈達拉穆特省與瑪哈拉省（Mahrah）大片地區以來，最新的局勢升級。

目前尚無空襲造成的人員傷亡報告。

葉門 空襲 努力

延伸閱讀

奈及利亞政府助美空襲IS「保護所有宗教」 深夜巨響居民驚逃

轟炸奈及利亞 川普將美國捲入一場長期混戰

影／澤倫斯基赴美會川普前夕！基輔遭俄軍大舉空襲 發布全國空襲警報

美國證實 空襲聖戰組織獲奈及利亞政府許可

相關新聞

影/東京知名動物園「有狼逃脫」！遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝

讀賣新聞報導，東京都日野市的多摩動物公園28日上午傳出狼隻逃脫。園方表示，截至上午11時（台灣時間上午10時），已引導園...

緬甸大選今登場！軍政府內戰陰影籠罩 挨批「不自由不公平不可信」

路透報導，緬甸28日起舉行大選，這是2021年軍方政變推翻民選政府以來，首度舉行全國大選。但聯合國、部分西方國家與人權團...

伊朗總統：與美以歐全面交戰 局勢更嚴峻

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在今天刊出的專訪中表示，美國、以色列與歐洲正對伊朗發動「全面戰爭...

美軍陸戰團續留沖繩 考量潛在台灣有事

日本共同社廿六日報導，美國軍方修改原先擬將駐沖繩美國陸戰隊步兵部隊「第四海軍陸戰團」轉移至美國屬地關島，並改編為具快速反應能力部隊的構想，將續留沖繩。該報導說，此舉是考量到潛在的「台灣有事」，致力維持美國對中國大陸的嚇阻。

人民日報批軍售：美方打台灣牌騙選票 簽大單肥軍火商

大陸外交部廿六日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對廿家美國軍工企業與十名高階管理者祭出反制措施。人民日報昨天再發布署名「鐘一平」文章，稱：「奉勸賴清德當局再看看九三閱兵，放棄對外部勢力的幻想，認清形勢，停止禍台、毀台行徑，不要拿二千三百萬台灣同胞的福祉冒險」。

軍售掀波…大陸制裁美企 美國務院強烈反對

美國在當地時間十七日宣布對台軍售案，引發中國大陸制裁美國十名個人和廿家國防企業作為反制。美國國務院發言人廿六日對此說，「我們強烈反對美企因支持對台軍售而遭報復，這些軍售旨在強化台灣的自衛能力」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。