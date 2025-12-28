風暴襲擊北歐 數萬戶停電兩人死亡
風暴侵襲挪威、瑞典與芬蘭，導致數萬戶停電，瑞典當局與一家公用事業公司今天表示，瑞典有兩人死亡。
風暴「約翰尼斯」（Johannes）侵襲，瑞典氣象水文研究所（Swedish Meteorological and Hydrological Institute）針對北半部大部分地區發布強風警報。
其中一名死者為一名50多歲男子，事件發生在瑞典中部庫恩斯貝吉（Kungsberget）滑雪勝地附近。
耶夫勒（Gavleborg）警方告訴法新社，該男子被倒下的樹木擊中，送醫後因傷勢過重不治。
在更北部地區，地方公用事業公司Hemab表示，一名員工在現場作業時發生事故身亡。
瑞典電視台（SVT）報導指出，該名工人同樣是被倒下的樹木壓住。
芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，芬蘭有超過12萬戶停電，其中西部地區受災最為嚴重。
瑞典通訊社（TT）報導指出，瑞典有超過4萬戶遭遇停電。
芬蘭北部基蒂萊（Kittila）機場的交通已經中斷，主因是強風將一架客機和一架小型飛機吹離跑道，撞進雪堆，所幸無人受傷。
