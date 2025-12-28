風暴襲擊北歐 數萬戶停電兩人死亡

快訊

中央社／ 斯德哥爾摩27日綜合外電報導

風暴侵襲挪威、瑞典芬蘭，導致數萬戶停電，瑞典當局與一家公用事業公司今天表示，瑞典有兩人死亡。

風暴「約翰尼斯」（Johannes）侵襲，瑞典氣象水文研究所（Swedish Meteorological and Hydrological Institute）針對北半部大部分地區發布強風警報。

其中一名死者為一名50多歲男子，事件發生在瑞典中部庫恩斯貝吉（Kungsberget）滑雪勝地附近。

耶夫勒（Gavleborg）警方告訴法新社，該男子被倒下的樹木擊中，送醫後因傷勢過重不治。

在更北部地區，地方公用事業公司Hemab表示，一名員工在現場作業時發生事故身亡。

瑞典電視台（SVT）報導指出，該名工人同樣是被倒下的樹木壓住。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，芬蘭有超過12萬戶停電，其中西部地區受災最為嚴重。

瑞典通訊社（TT）報導指出，瑞典有超過4萬戶遭遇停電。

芬蘭北部基蒂萊（Kittila）機場的交通已經中斷，主因是強風將一架客機和一架小型飛機吹離跑道，撞進雪堆，所幸無人受傷。

影/東京知名動物園「有狼逃脫」！遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝

讀賣新聞報導，東京都日野市的多摩動物公園28日上午傳出狼隻逃脫。園方表示，截至上午11時（台灣時間上午10時），已引導園...

緬甸大選今登場！軍政府內戰陰影籠罩 挨批「不自由不公平不可信」

路透報導，緬甸28日起舉行大選，這是2021年軍方政變推翻民選政府以來，首度舉行全國大選。但聯合國、部分西方國家與人權團...

伊朗總統：與美以歐全面交戰 局勢更嚴峻

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在今天刊出的專訪中表示，美國、以色列與歐洲正對伊朗發動「全面戰爭...

美軍陸戰團續留沖繩 考量潛在台灣有事

日本共同社廿六日報導，美國軍方修改原先擬將駐沖繩美國陸戰隊步兵部隊「第四海軍陸戰團」轉移至美國屬地關島，並改編為具快速反應能力部隊的構想，將續留沖繩。該報導說，此舉是考量到潛在的「台灣有事」，致力維持美國對中國大陸的嚇阻。

人民日報批軍售：美方打台灣牌騙選票 簽大單肥軍火商

大陸外交部廿六日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對廿家美國軍工企業與十名高階管理者祭出反制措施。人民日報昨天再發布署名「鐘一平」文章，稱：「奉勸賴清德當局再看看九三閱兵，放棄對外部勢力的幻想，認清形勢，停止禍台、毀台行徑，不要拿二千三百萬台灣同胞的福祉冒險」。

軍售掀波…大陸制裁美企 美國務院強烈反對

美國在當地時間十七日宣布對台軍售案，引發中國大陸制裁美國十名個人和廿家國防企業作為反制。美國國務院發言人廿六日對此說，「我們強烈反對美企因支持對台軍售而遭報復，這些軍售旨在強化台灣的自衛能力」。

