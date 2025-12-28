緬甸分階段投票登場 國際批評選舉程序偏軍方
緬甸今天在層層限制下展開投票。軍政府強調，這次選舉象徵自5年前推翻上屆民選政府並引發內戰後，國家「重返民主」的步伐。
法新社報導，前民主領袖翁山蘇姬（Aung San SuuKyi）目前身陷囹圄。她所領導、廣受民眾支持的政黨全國民主聯盟（NLD），也在軍方2021年2月奪權成功，終結長達10年的民主試驗之後遭到解散。
社運團體、西方外交官員及聯合國人權事務高級專員皆譴責這場為期1個月、分階段進行的選舉，指控投票程序嚴重偏袒軍方盟友，並伴隨對異議的嚴厲打壓。
親軍方的聯邦團結發展黨（Union Solidarity and Development Party）預料將在選舉中勝出。批評人士認為，這場選舉只不過是將戒嚴統治「換湯不換藥」地重新包裝。
這個人口約5000萬的東南亞國家深陷內戰，反抗軍控制地區將不設置投票站。
在軍政府掌控的地區，3階段投票的第1輪於當地時間28日上午6時展開，涵蓋仰光（Yangon）、瓦城（Mandalay）與首都奈比多（Naypyidaw）的選區。
第2輪投票將於兩週後舉行；第3輪暨最終投票日為1月25日。然而軍方已承認，近1/5的國會下院選區無法辦理選舉。
