快訊

私中備戰／小六寒假淪刷題地獄 模考特訓班能助升學？

華航機隊／737-800曾稱霸中短程航線 挺過SARS不敵新冠

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

緬甸分階段投票登場 國際批評選舉程序偏軍方

中央社／ 仰光28日綜合外電報導

緬甸今天在層層限制下展開投票。軍政府強調，這次選舉象徵自5年前推翻上屆民選政府並引發內戰後，國家「重返民主」的步伐。

⭐2025總回顧

法新社報導，前民主領袖翁山蘇姬（Aung San SuuKyi）目前身陷囹圄。她所領導、廣受民眾支持的政黨全國民主聯盟（NLD），也在軍方2021年2月奪權成功，終結長達10年的民主試驗之後遭到解散。

社運團體、西方外交官員及聯合國人權事務高級專員皆譴責這場為期1個月、分階段進行的選舉，指控投票程序嚴重偏袒軍方盟友，並伴隨對異議的嚴厲打壓。

親軍方的聯邦團結發展黨（Union Solidarity and Development Party）預料將在選舉中勝出。批評人士認為，這場選舉只不過是將戒嚴統治「換湯不換藥」地重新包裝。

這個人口約5000萬的東南亞國家深陷內戰，反抗軍控制地區將不設置投票站。

在軍政府掌控的地區，3階段投票的第1輪於當地時間28日上午6時展開，涵蓋仰光（Yangon）、瓦城（Mandalay）與首都奈比多（Naypyidaw）的選區。

第2輪投票將於兩週後舉行；第3輪暨最終投票日為1月25日。然而軍方已承認，近1/5的國會下院選區無法辦理選舉。

投票 外交官

延伸閱讀

緬甸大選今登場！軍政府內戰陰影籠罩 挨批「不自由不公平不可信」

陸公安部：今年已押7,600多名緬甸妙瓦底電詐嫌犯回國

不是林靜儀？綠營南投縣長人選有譜 醫師背景露端倪

影／男遛緬甸蟒遭繞頸「臉漲紅」倒地撞傷頭 飼主今出面道歉了

相關新聞

緬甸大選今登場！軍政府內戰陰影籠罩 挨批「不自由不公平不可信」

路透報導，緬甸28日起舉行大選，這是2021年軍方政變推翻民選政府以來，首度舉行全國大選。但聯合國、部分西方國家與人權團...

伊朗總統：與美以歐全面交戰 局勢更嚴峻

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在今天刊出的專訪中表示，美國、以色列與歐洲正對伊朗發動「全面戰爭...

美軍陸戰團續留沖繩 考量潛在台灣有事

日本共同社廿六日報導，美國軍方修改原先擬將駐沖繩美國陸戰隊步兵部隊「第四海軍陸戰團」轉移至美國屬地關島，並改編為具快速反應能力部隊的構想，將續留沖繩。該報導說，此舉是考量到潛在的「台灣有事」，致力維持美國對中國大陸的嚇阻。

人民日報批軍售：美方打台灣牌騙選票 簽大單肥軍火商

大陸外交部廿六日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對廿家美國軍工企業與十名高階管理者祭出反制措施。人民日報昨天再發布署名「鐘一平」文章，稱：「奉勸賴清德當局再看看九三閱兵，放棄對外部勢力的幻想，認清形勢，停止禍台、毀台行徑，不要拿二千三百萬台灣同胞的福祉冒險」。

軍售掀波…大陸制裁美企 美國務院強烈反對

美國在當地時間十七日宣布對台軍售案，引發中國大陸制裁美國十名個人和廿家國防企業作為反制。美國國務院發言人廿六日對此說，「我們強烈反對美企因支持對台軍售而遭報復，這些軍售旨在強化台灣的自衛能力」。

美媒訪多位議員：2026美中關係恐破裂

美國政治新聞網POLITICO廿六日刊登對逾廿五位跨黨派國會議員的訪問，題為「二○二六年中美關係恐破裂之四個方面」，列出四項可能於明年破壞美中關係的因素，其中包括台灣議題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。