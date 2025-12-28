以色列承認索馬利蘭獨立 歐盟籲尊重索馬利亞主權

快訊

中央社／ 布魯塞爾27日綜合外電報導

在以色列正式承認非洲東北部的索馬利蘭為「獨立主權國家」後，歐盟今天強調，索馬利亞的主權應受尊重，並呼籲進行對話；索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞獨立。

法新社報導，以色列昨天宣布正式承認索馬利蘭，自稱共和國的索馬利蘭於1991年單方面宣布自索馬利亞獨立，數十年來努力爭取國際承認。

歐盟對外事務發言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）表示，歐盟「依據索馬利亞聯邦共和國憲法、非洲聯盟（African Union）憲章及聯合國憲章，重申尊重索馬利亞統一、主權及領土完整的重要性」。

艾拉努尼在聲明中指出：「這對整個非洲之角（Horn of Africa）地區的和平與穩定至關重要。」

他補充道：「歐盟鼓勵索馬利蘭與索馬利亞聯邦政府展開有意義對話，以化解長期以來的分歧。」

索馬利亞譴責以色列此舉是「蓄意侵犯」其主權，埃及、土耳其、6國組成的波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）以及總部設在沙烏地阿拉伯的伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）也同聲表達譴責。

美聯社報導，20多個主要位於中東和非洲的國家今天攜手伊斯蘭合作組織，發布聯合聲明表態反對以色列承認索馬利蘭。

美媒訪多位議員：2026美中關係恐破裂

美國政治新聞網POLITICO廿六日刊登對逾廿五位跨黨派國會議員的訪問，題為「二○二六年中美關係恐破裂之四個方面」，列出四項可能於明年破壞美中關係的因素，其中包括台灣議題。

軍售掀波…大陸制裁美企 美國務院強烈反對

美國在當地時間十七日宣布對台軍售案，引發中國大陸制裁美國十名個人和廿家國防企業作為反制。美國國務院發言人廿六日對此說，「我們強烈反對美企因支持對台軍售而遭報復，這些軍售旨在強化台灣的自衛能力」。

美軍陸戰團續留沖繩 考量潛在台灣有事

日本共同社廿六日報導，美國軍方修改原先擬將駐沖繩美國陸戰隊步兵部隊「第四海軍陸戰團」轉移至美國屬地關島，並改編為具快速反應能力部隊的構想，將續留沖繩。該報導說，此舉是考量到潛在的「台灣有事」，致力維持美國對中國大陸的嚇阻。

人民日報批軍售：美方打台灣牌騙選票 簽大單肥軍火商

大陸外交部廿六日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對廿家美國軍工企業與十名高階管理者祭出反制措施。人民日報昨天再發布署名「鐘一平」文章，稱：「奉勸賴清德當局再看看九三閱兵，放棄對外部勢力的幻想，認清形勢，停止禍台、毀台行徑，不要拿二千三百萬台灣同胞的福祉冒險」。

衝突廿天 泰柬簽立即停火協議

泰國與柬埔寨官員廿七日在兩國邊境的泰國尖竹汶府，舉行第四天停火談判，也是最後一天。兩國國防部長同日簽署立即停火協議，同意...

紐時：泰將邊境衝突 形塑成對抗詐團

紐約時報近日報導，這波戰鬥是泰柬數十年來邊境爭端的最新爆發。如今泰國正將這場邊境衝突說成是「對抗詐團之戰」。發出的訊息是...

