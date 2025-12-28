以色列承認索馬利蘭獨立 歐盟籲尊重索馬利亞主權
在以色列正式承認非洲東北部的索馬利蘭為「獨立主權國家」後，歐盟今天強調，索馬利亞的主權應受尊重，並呼籲進行對話；索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞獨立。
法新社報導，以色列昨天宣布正式承認索馬利蘭，自稱共和國的索馬利蘭於1991年單方面宣布自索馬利亞獨立，數十年來努力爭取國際承認。
歐盟對外事務發言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）表示，歐盟「依據索馬利亞聯邦共和國憲法、非洲聯盟（African Union）憲章及聯合國憲章，重申尊重索馬利亞統一、主權及領土完整的重要性」。
艾拉努尼在聲明中指出：「這對整個非洲之角（Horn of Africa）地區的和平與穩定至關重要。」
他補充道：「歐盟鼓勵索馬利蘭與索馬利亞聯邦政府展開有意義對話，以化解長期以來的分歧。」
索馬利亞譴責以色列此舉是「蓄意侵犯」其主權，埃及、土耳其、6國組成的波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）以及總部設在沙烏地阿拉伯的伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）也同聲表達譴責。
美聯社報導，20多個主要位於中東和非洲的國家今天攜手伊斯蘭合作組織，發布聯合聲明表態反對以色列承認索馬利蘭。
