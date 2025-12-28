快訊

機車考照變難 明年全改選擇題 汽車路考路線擬當天抽籤

對抗到底…賴總統又使抹紅在野黨老招 鄭麗文正面迎戰

美國務卿盧比歐歡迎泰柬停火 聯合國與歐盟籲落實和平

中央社／ 華盛頓/日內瓦/布魯塞爾27日綜合外電報導

泰國和柬埔寨今天達成停火協議，美國國務卿盧比歐表示歡迎，聯合國期盼這最終能引領泰柬兩國建立互信、實現和平，歐盟也呼籲雙方以真誠態度落實停火。

⭐2025總回顧

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）發布聲明指出：「我們敦促柬埔寨與泰國立即履行這項承諾，並全面落實吉隆坡和平協議（Kuala Lumpur Peace Accords）的條款。」

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）的辦公室在社群媒體X平台發文寫道，圖克「樂見泰柬兩國恢復停火的消息，期盼此舉能為建立信任及和平鋪路。受影響社群和流離失所者必須獲得平安返回家園所需的一切必要協助。」

歐盟對外事務發言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）也在X感謝東南亞國家協會（ASEAN）對停火成果發揮正面作用，並強調「歐盟已準備好提供任何需要的協助」。

根據官方統計，泰柬兩國過去3週來在邊境發生的衝突，至少造成47人身亡，逾100萬人流離失所，雙邊交戰過程涉及火炮、戰車、無人機跟戰機。

歐盟 社群媒體 盧比歐

延伸閱讀

宏都拉斯總統大選落幕 美國務卿致電祝賀阿斯夫拉

川普欽點宏都拉斯候選人阿斯夫拉當選總統 美國務卿表歡迎

宏都拉斯總統難產 美國拒發選舉官員簽證

美國務卿首度公開評論中日齟齬 稱將與雙方合作

相關新聞

美媒訪多位議員：2026美中關係恐破裂

美國政治新聞網POLITICO廿六日刊登對逾廿五位跨黨派國會議員的訪問，題為「二○二六年中美關係恐破裂之四個方面」，列出四項可能於明年破壞美中關係的因素，其中包括台灣議題。

軍售掀波…大陸制裁美企 美國務院強烈反對

美國在當地時間十七日宣布對台軍售案，引發中國大陸制裁美國十名個人和廿家國防企業作為反制。美國國務院發言人廿六日對此說，「我們強烈反對美企因支持對台軍售而遭報復，這些軍售旨在強化台灣的自衛能力」。

美軍陸戰團續留沖繩 考量潛在台灣有事

日本共同社廿六日報導，美國軍方修改原先擬將駐沖繩美國陸戰隊步兵部隊「第四海軍陸戰團」轉移至美國屬地關島，並改編為具快速反應能力部隊的構想，將續留沖繩。該報導說，此舉是考量到潛在的「台灣有事」，致力維持美國對中國大陸的嚇阻。

人民日報批軍售：美方打台灣牌騙選票 簽大單肥軍火商

大陸外交部廿六日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對廿家美國軍工企業與十名高階管理者祭出反制措施。人民日報昨天再發布署名「鐘一平」文章，稱：「奉勸賴清德當局再看看九三閱兵，放棄對外部勢力的幻想，認清形勢，停止禍台、毀台行徑，不要拿二千三百萬台灣同胞的福祉冒險」。

衝突廿天 泰柬簽立即停火協議

泰國與柬埔寨官員廿七日在兩國邊境的泰國尖竹汶府，舉行第四天停火談判，也是最後一天。兩國國防部長同日簽署立即停火協議，同意...

紐時：泰將邊境衝突 形塑成對抗詐團

紐約時報近日報導，這波戰鬥是泰柬數十年來邊境爭端的最新爆發。如今泰國正將這場邊境衝突說成是「對抗詐團之戰」。發出的訊息是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。