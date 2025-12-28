以色列總理29日會川普 預計討論加薩第2階段停火
以色列官員告訴法新社，以國總理尼坦雅胡預計本月29日在佛羅里達州會晤美國總統川普，此行被視為推動加薩走廊下一階段停火的關鍵訪問。
⭐2025總回顧
法新社報導，這將是尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）今年第5次赴美拜訪重要盟友川普（Donald Trump）。
川普政府及參與調解的區域國家正致力推動，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的停火協議進入第2階段。
一名以色列官員今天表示，尼坦雅胡明天將啟程前往美國，29日在佛羅里達州與川普進行會談，但此人未透露具體地點。
以色列「新消息報」（Yedioth Ahronoth）24日報導，美以兩國領導人預計討論諸多區域事務，包含伊朗問題、以色列與敘利亞安全協議談判、以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的停火，以及加薩停火協議的下一階段。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言