美軍陸戰團續留沖繩 考量潛在台灣有事

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美軍陸戰隊與日本自衛隊在沖繩軍演。 （路透）
美軍陸戰隊與日本自衛隊在沖繩軍演。 （路透）

日本共同社廿六日報導，美國軍方修改原先擬將駐沖繩美國陸戰隊步兵部隊「第四海軍陸戰團」轉移至美國屬地關島，並改編為具快速反應能力部隊的構想，將續留沖繩。該報導說，此舉是考量到潛在的「台灣有事」，致力維持美國對中國大陸的嚇阻。

該步兵部隊將續留司令部在沖繩宇流麻市的美軍陸戰隊第三遠征軍下，新修的部分已載入美軍陸戰隊十月更新的文件「戰力設計」中。

第四海軍陸戰團以沖繩名護市邊野古地區的史瓦布營區為據點，修訂後的指引是繼續隸屬陸戰隊第三遠征軍，並維持其核心任務。原本的構想則是將該部隊移防關島，並改編為規模較小、具快速反應能力的陸戰隊濱海作戰團（ＭＬＲ）。

美日兩國政府為了減輕沖繩居民因治安、噪音及汙染等駐日美軍基地帶來的問題，長期協商後同意將約九千名美軍陸戰隊員轉移其他地區，其中四千多人移防關島，去年十二月約一百名後勤人員已開始動作。

對此，美國陸戰隊總部對共同社表示，為了維護區域和平及穩定而向對手展現出採取重大行動的姿態。

共軍正加快強化在爆發衝突時，限制美軍靠近大陸近海的反介入、區域拒止能力。相關人士說，美軍內部因此對步兵部隊從距離台灣較近的沖繩，轉移至更遠的關島有不同意見。

