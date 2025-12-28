快訊

人民日報批軍售：美方打台灣牌騙選票 簽大單肥軍火商

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
美國政府宣布111億美元對台軍售，其中包括增購第二批M142海馬士多管火箭。圖為首批交運抵台的海馬士火箭進行實彈射擊。 圖／聯合報系資料照片
美國政府宣布111億美元對台軍售，其中包括增購第二批M142海馬士多管火箭。圖為首批交運抵台的海馬士火箭進行實彈射擊。 圖／聯合報系資料照片

大陸外交部廿六日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對廿家美國軍工企業與十名高階管理者祭出反制措施。人民日報昨天再發布署名「鐘一平」文章，稱：「奉勸賴清德當局再看看九三閱兵，放棄對外部勢力的幻想，認清形勢，停止禍台、毀台行徑，不要拿二千三百萬台灣同胞的福祉冒險」。

這篇名為「武裝台灣必成台獨惡夢」的文章指，在解放軍的強大實力面前，台獨分裂勢力的所謂武器不過就是一堆廢鐵，「以武謀獨」、「以武拒統」不過就是以卵擊石。

該文批評美國，稱其一邊執意武裝台灣，美國作為大國的信譽何在？「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何人不要指望中國會吞下損害利益的苦果，侵犯中國核心利益的惡劣行徑必受懲戒」。

文中提到，美國對台軍售的真實目的，明眼人早已洞若觀火，無非有三：打「台灣牌」以賺選票；武裝台灣以遏中國；簽大訂單以肥本國軍火商。「這三點沒有一點符合台灣老百姓利益，賴清德當局卻還感恩戴德，誤以為軍售體現美國所謂『安全承諾』，能給『台獨』壯膽，殊不知這完全是一廂情願的幻想」。

文中援引「軍事專家」指出，這筆軍售武器品種以反登陸作戰裝備為主，恰恰說明美國不可能協防、保護台灣，「不過是妄圖通過武裝台灣給中國統一設置障礙，並進一步掏空台灣、榨取經濟利益」，讓台灣「成為火藥桶，甘當提款機」，「賴清德當局把台灣置於如此境地，竟還沾沾自喜、企圖蒙蔽民眾，何其無恥」。

文章對比，「倚外謀獨、以武謀獨」結果必然是「窮台」，並指超過一一一億美元的軍購，如用作民生，能建多少座醫院？能修多少公里高速鐵路？能讓多少孩子享受免費午餐？

軍售 中美關係 台獨 賴清德 軍工 窮台 台灣問題 以武謀獨 解放軍 一中原則

大陸再出手斡旋泰柬衝突 王毅明邀兩國外長到雲南會晤

泰國與柬埔寨的國防部長27日在邊境檢查站簽署了停火協議，晚間北京方面宣布，中共政治局委員兼外長王毅已邀請兩國外長，28日...

美軍陸戰團續留沖繩 考量潛在台灣有事

日本共同社廿六日報導，美國軍方修改原先擬將駐沖繩美國陸戰隊步兵部隊「第四海軍陸戰團」轉移至美國屬地關島，並改編為具快速反應能力部隊的構想，將續留沖繩。該報導說，此舉是考量到潛在的「台灣有事」，致力維持美國對中國大陸的嚇阻。

人民日報批軍售：美方打台灣牌騙選票 簽大單肥軍火商

大陸外交部廿六日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對廿家美國軍工企業與十名高階管理者祭出反制措施。人民日報昨天再發布署名「鐘一平」文章，稱：「奉勸賴清德當局再看看九三閱兵，放棄對外部勢力的幻想，認清形勢，停止禍台、毀台行徑，不要拿二千三百萬台灣同胞的福祉冒險」。

軍售掀波…大陸制裁美企 美國務院強烈反對

美國在當地時間十七日宣布對台軍售案，引發中國大陸制裁美國十名個人和廿家國防企業作為反制。美國國務院發言人廿六日對此說，「我們強烈反對美企因支持對台軍售而遭報復，這些軍售旨在強化台灣的自衛能力」。

美媒訪多位議員：2026美中關係恐破裂

美國政治新聞網POLITICO廿六日刊登對逾廿五位跨黨派國會議員的訪問，題為「二○二六年中美關係恐破裂之四個方面」，列出四項可能於明年破壞美中關係的因素，其中包括台灣議題。

衝突廿天 泰柬簽立即停火協議

泰國與柬埔寨官員廿七日在兩國邊境的泰國尖竹汶府，舉行第四天停火談判，也是最後一天。兩國國防部長同日簽署立即停火協議，同意...

