快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

軍售掀波…大陸制裁美企 美國務院強烈反對

聯合報／ 國際中心／綜合報導
生產Altius–600M攻擊型無人機的安杜里爾公司，創辦人拉奇被大陸制裁。圖為國防部長顧立雄（中）11月聽取Altius–600M無人機性能諸元的簡報。 圖／國防部提供
生產Altius–600M攻擊型無人機的安杜里爾公司，創辦人拉奇被大陸制裁。圖為國防部長顧立雄（中）11月聽取Altius–600M無人機性能諸元的簡報。 圖／國防部提供

美國在當地時間十七日宣布對台軍售案，引發中國大陸制裁美國十名個人和廿家國防企業作為反制。美國國務院發言人廿六日對此說，「我們強烈反對美企因支持對台軍售而遭報復，這些軍售旨在強化台灣的自衛能力」。

⭐2025總回顧

該發言人並敦促大陸停止在軍事、外交及經濟上施壓台灣，改與台北展開有意義的對話。

該發言人還說，被列入大陸這波制裁名單的個人，像國防新創公司安杜里爾創辦人拉奇，與其他九位受制裁美企的高階主管，皆被禁止入境大陸。其他受制裁的美企，包含諾斯洛普格魯曼公司、Ｌ三哈里斯海事服務公司和以國防業務為主的波音密蘇里州聖路易斯市分公司。

拉奇廿六日隨即做出回應，在社媒Ｘ貼出「金維尼」的獎座照片，以回應被制裁的「殊榮」，在發表「得獎感言」感謝耶穌基督、家人及其團隊的同時不忘澄清，他在大陸根本沒資產。他八月赴台交付首批台灣訂購的Altius–六百Ｍ攻擊型無人機

安杜里爾創辦人拉奇社媒Ｘ貼出「金維尼」獎座照片，回應被制裁中共制裁的「殊榮」。 圖／取自拉奇社媒Ｘ
安杜里爾創辦人拉奇社媒Ｘ貼出「金維尼」獎座照片，回應被制裁中共制裁的「殊榮」。 圖／取自拉奇社媒Ｘ

金維尼是全身鍍金的維尼熊，穿紅色上衣和手持金罐，底座銘牌刻著文字「最危險人物拉奇」。

該發言人表示，美方強烈反對大陸採取的制裁措施，將因此凍結這些美企及個人在大陸的全部資產，並禁止大陸的組織、團體及個人和他們有任何商業往來。

該發言人強調，華府對台軍售的政策歷經九屆美國政府，始終如一，有助維護台海地區的和平及穩定。

此一美國政府最新的對台軍售案總額達一一一億五四○萬美元（約台幣三五二二億元），包括「海馬士」多管火箭系統等八案。

路透廿六日報導稱，大陸這次的制裁似乎象徵意義大於實質意義，主因是大陸與美國國防企業鮮有業務往來，且大陸是波音民航機的大買家。

軍售 對台 海馬士 台海 Altius 拉奇 美企 火箭 無人機 軍事

延伸閱讀

中國大陸因美對台軍售案制裁美企 美國務院籲停止施壓台灣 兩岸應對話

陸制裁20家美工軍業後…陸官媒再發文：美國對台灣軍售「有3項目的」

Anduril遭中國制裁 創辦人貼「金維尼」獎座照回應

男過剩不惜命？ 美國防企業：中打仗不會大規模用無人機

相關新聞

大陸再出手斡旋泰柬衝突 王毅明邀兩國外長到雲南會晤

泰國與柬埔寨的國防部長27日在邊境檢查站簽署了停火協議，晚間北京方面宣布，中共政治局委員兼外長王毅已邀請兩國外長，28日...

美軍陸戰團續留沖繩 考量潛在台灣有事

日本共同社廿六日報導，美國軍方修改原先擬將駐沖繩美國陸戰隊步兵部隊「第四海軍陸戰團」轉移至美國屬地關島，並改編為具快速反應能力部隊的構想，將續留沖繩。該報導說，此舉是考量到潛在的「台灣有事」，致力維持美國對中國大陸的嚇阻。

人民日報批軍售：美方打台灣牌騙選票 簽大單肥軍火商

大陸外交部廿六日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對廿家美國軍工企業與十名高階管理者祭出反制措施。人民日報昨天再發布署名「鐘一平」文章，稱：「奉勸賴清德當局再看看九三閱兵，放棄對外部勢力的幻想，認清形勢，停止禍台、毀台行徑，不要拿二千三百萬台灣同胞的福祉冒險」。

軍售掀波…大陸制裁美企 美國務院強烈反對

美國在當地時間十七日宣布對台軍售案，引發中國大陸制裁美國十名個人和廿家國防企業作為反制。美國國務院發言人廿六日對此說，「我們強烈反對美企因支持對台軍售而遭報復，這些軍售旨在強化台灣的自衛能力」。

美媒訪多位議員：2026美中關係恐破裂

美國政治新聞網POLITICO廿六日刊登對逾廿五位跨黨派國會議員的訪問，題為「二○二六年中美關係恐破裂之四個方面」，列出四項可能於明年破壞美中關係的因素，其中包括台灣議題。

衝突廿天 泰柬簽立即停火協議

泰國與柬埔寨官員廿七日在兩國邊境的泰國尖竹汶府，舉行第四天停火談判，也是最後一天。兩國國防部長同日簽署立即停火協議，同意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。