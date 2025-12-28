軍售掀波…大陸制裁美企 美國務院強烈反對

美國在當地時間十七日宣布對台軍售案，引發中國大陸制裁美國十名個人和廿家國防企業作為反制。美國國務院發言人廿六日對此說，「我們強烈反對美企因支持對台軍售而遭報復，這些軍售旨在強化台灣的自衛能力」。

該發言人並敦促大陸停止在軍事、外交及經濟上施壓台灣，改與台北展開有意義的對話。

該發言人還說，被列入大陸這波制裁名單的個人，像國防新創公司安杜里爾創辦人拉奇，與其他九位受制裁美企的高階主管，皆被禁止入境大陸。其他受制裁的美企，包含諾斯洛普格魯曼公司、Ｌ三哈里斯海事服務公司和以國防業務為主的波音密蘇里州聖路易斯市分公司。

拉奇廿六日隨即做出回應，在社媒Ｘ貼出「金維尼」的獎座照片，以回應被制裁的「殊榮」，在發表「得獎感言」感謝耶穌基督、家人及其團隊的同時不忘澄清，他在大陸根本沒資產。他八月赴台交付首批台灣訂購的Altius–六百Ｍ攻擊型無人機。

安杜里爾創辦人拉奇社媒Ｘ貼出「金維尼」獎座照片，回應被制裁中共制裁的「殊榮」。 圖／取自拉奇社媒Ｘ

金維尼是全身鍍金的維尼熊，穿紅色上衣和手持金罐，底座銘牌刻著文字「最危險人物拉奇」。

該發言人表示，美方強烈反對大陸採取的制裁措施，將因此凍結這些美企及個人在大陸的全部資產，並禁止大陸的組織、團體及個人和他們有任何商業往來。

該發言人強調，華府對台軍售的政策歷經九屆美國政府，始終如一，有助維護台海地區的和平及穩定。

此一美國政府最新的對台軍售案總額達一一一億五四○萬美元（約台幣三五二二億元），包括「海馬士」多管火箭系統等八案。

路透廿六日報導稱，大陸這次的制裁似乎象徵意義大於實質意義，主因是大陸與美國國防企業鮮有業務往來，且大陸是波音民航機的大買家。