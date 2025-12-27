聽新聞
台灣27日夜強震 日本氣象廳推估規模6.7
台灣27日深夜傳出強震。日本氣象廳表示，震源在台灣附近，推估達芮氏規模6.7。
由於日本比台灣快1小時，因此日媒報導時已是28日，氣象廳也因此在日本時間28日凌晨發布緊急的地震快報。
根據氣象廳資料數據，台灣27日深夜的強震震源深度約40公里，即屬於淺層地震。日本觀測到震度3的地方有沖繩石垣市（石垣島）、與那國町（與那國島）及竹富町；震度1的則是沖繩宮古島市（宮古島）及多良間村。
東京放送電視台（TBS）報導，這起地震可能使日本沿岸出現若干的海面變動，但無須擔心會帶來（海嘯等）災情。
