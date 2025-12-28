紐時：泰將邊境衝突 形塑成對抗詐團

紐約時報近日報導，這波戰鬥是泰柬數十年來邊境爭端的最新爆發。如今泰國正將這場邊境衝突說成是「對抗詐團之戰」。發出的訊息是，盡力將泰國說成是一股為了好人而對抗詐團的力量。詐騙是四處蔓延的產業，已從全球毫無戒心的受害者身上騙取幾十億美元。

泰國八日曾空襲柬埔寨，指稱目標是存放無人機的隱密軍事基地，後續幾天內又轟炸至少五座設施，理由是這些都是軍事目標。但當地居民說，這些設施是詐騙園區。柬埔寨政府發言人彭博納則聲稱，被損毀的是四家賭場，泰國總找藉口侵犯柬埔寨領土，襲擊平民和基礎設施。

近年來詐騙園區竟已淪為柬埔寨的經濟支柱。美國哈佛大學亞洲中心訪問學者席姆斯估計，柬埔寨境內詐騙活動每年恐獲益逾一二○億美元，約該國國內生產毛額（ＧＤＰ）的三分之一。

泰國具影響力的政治人物、看守總理阿努廷的政治導師尼溫說，這波泰柬衝突的催化劑，是阿努廷三日宣布查扣價值逾三億美元、與若干詐騙園區經營者相關的資產；這些業者據稱與柬埔寨實質領袖、前總理洪森及其子、總理洪馬內有關。彭博納則指控泰政府利用詐騙問題製造兩國事端，拉抬政治人氣。

泰國趁機襲擊詐騙園區，已引起聯合國和倡議人士警覺，警告大量遭拐賣至當地被迫勞動的「豬仔」，處境因此更岌岌可危；泰國攻擊已知其中有許多人的設施，柬埔寨則幾未採取任何措施協助受困的豬仔。