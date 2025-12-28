衝突廿天 泰柬簽立即停火協議

泰國與柬埔寨官員廿七日在兩國邊境的泰國尖竹汶府，舉行第四天停火談判，也是最後一天。兩國國防部長同日簽署立即停火協議，同意自當天中午十二時（台灣時間當天下午一時）起生效。

泰國看守總理阿努廷廿六日說，若兩國防長廿七日達成雙方都能接受的協議，那他們簽署的文件，將大致遵循今年稍早在邊境衝突後發布的聯合聲明中所列要點。路透等外媒報導，本月雙方的廿天衝突已造成至少一○一人死亡，逾一百萬名民眾離家避難。

根據柬方發布的兩國聲明，這次停火涵蓋各類型武器，包括對平民、民用目標與基礎設施，和雙方軍事目標的攻擊行動，在所有狀況下和地區皆適用。若停火能持續七十二小時，泰國將遣返自七月以來拘留的十八名柬軍。

泰柬雙方也同意，讓邊境地區的避難民眾能夠返家，承諾雙方均不會對平民動用武力。雙方也同意維持目前部隊的部署，不再做進一步調動，也同意在掃雷和打擊網路犯罪上合作。新協議不影響兩國目前的畫界作為，而解決邊境主權爭議地區的任務仍將由現行雙邊機制負責。

柬埔寨防長狄西哈說，這次停火將為避難民眾返家鋪路。泰國防長納塔彭說，停火的前七十二小時，可確實證明柬方是否真能停止動武、挑釁和威脅；若停火未能落實，將凸顯柬方缺乏創造穩固和平的誠意。

廿七日停火生效前，泰柬邊境依舊緊張。柬埔寨國防部指控泰國當天上午出動Ｆ–十六戰機，對柬國西北部班提米安夏省的目標投擲四枚炸彈。柬埔寨廿六日也聲稱，該省另一村莊遭遇類似空襲，泰方投擲四十枚炸彈。泰國軍方證實廿六日確有空襲，但旨在保護與班提米安夏省接壤的泰國沙繳府。

泰柬七月下旬就爆發五天邊境衝突，之後經美國、東協輪值主席國馬來西亞、中國大陸調停達成停火，十月在美國總統川普見證下簽署擴大版停火協議，但本月泰柬又開戰，並互控對方挑起戰端。