瑞士軍司令籲大增國防支出 否則無法抵禦俄羅斯威脅

瑞士聯邦國防軍司令蘇斯理在今天刊出的訪問中表示，鑑於來自俄羅斯的風險升高，瑞士必須大幅增加國防支出，否則無法抵禦全面攻擊。

路透社報導，即將在今年底卸任的蘇斯理（ThomasSuessli）告訴瑞士「新蘇黎世報」（NZZ），瑞士目前對關鍵基礎設施可能遭到「非國家行為者」攻擊及各種網路攻擊有所準備，但其軍隊在裝備上仍有重大缺口。

他指出：「若真的發生緊急情況，只有1/3的士兵裝備齊全。...我們無法防禦來自遠方的威脅，或甚至對我國的全面攻擊。」

瑞士目前正在增加國防支出，來讓火砲和陸上作戰系統現代化，並以美商洛克希德馬丁（LockheedMartin）的F-35A戰機汰換老舊機隊。

不過，這些計畫面臨超支。批評人士並質疑，在瑞士聯邦財政吃緊之際，有必要花錢在火砲和彈藥上。

蘇斯理指出，俄烏戰爭爆發及俄羅斯想辦法破壞歐洲穩定，卻未能改變瑞士國內對軍事的態度。他歸咎於瑞士位置與衝突地點有段距離、近期並無戰爭經驗，以及民眾誤信中立立場能提供保護。

儘管瑞士政府已承諾，將把國防支出由目前約為國內生產毛額（GDP）的0.7%逐步提高至2032年達約1%左右，但仍遠低於北大西洋公約組織（NATO）成員國協議的5%。

按照這樣的進度，瑞士軍隊大約要到2050年才有完善準備。蘇斯理說：「從威脅程度來看，這花的時間太久了。」