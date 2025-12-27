瑞士軍司令籲大增國防支出 否則無法抵禦俄羅斯威脅

快訊

中央社／ 蘇黎世27日綜合外電報導

瑞士聯邦國防軍司令蘇斯理在今天刊出的訪問中表示，鑑於來自俄羅斯的風險升高，瑞士必須大幅增加國防支出，否則無法抵禦全面攻擊。

路透社報導，即將在今年底卸任的蘇斯理（ThomasSuessli）告訴瑞士「新蘇黎世報」（NZZ），瑞士目前對關鍵基礎設施可能遭到「非國家行為者」攻擊及各種網路攻擊有所準備，但其軍隊在裝備上仍有重大缺口。

他指出：「若真的發生緊急情況，只有1/3的士兵裝備齊全。...我們無法防禦來自遠方的威脅，或甚至對我國的全面攻擊。」

瑞士目前正在增加國防支出，來讓火砲和陸上作戰系統現代化，並以美商洛克希德馬丁（LockheedMartin）的F-35A戰機汰換老舊機隊。

不過，這些計畫面臨超支。批評人士並質疑，在瑞士聯邦財政吃緊之際，有必要花錢在火砲和彈藥上。

蘇斯理指出，俄烏戰爭爆發及俄羅斯想辦法破壞歐洲穩定，卻未能改變瑞士國內對軍事的態度。他歸咎於瑞士位置與衝突地點有段距離、近期並無戰爭經驗，以及民眾誤信中立立場能提供保護。

儘管瑞士政府已承諾，將把國防支出由目前約為國內生產毛額（GDP）的0.7%逐步提高至2032年達約1%左右，但仍遠低於北大西洋公約組織（NATO）成員國協議的5%。

按照這樣的進度，瑞士軍隊大約要到2050年才有完善準備。蘇斯理說：「從威脅程度來看，這花的時間太久了。」

瑞士 國防支出 俄烏戰爭 俄羅斯

相關新聞

大陸再出手斡旋泰柬衝突 王毅明邀兩國外長到雲南會晤

泰國與柬埔寨的國防部長27日在邊境檢查站簽署了停火協議，晚間北京方面宣布，中共政治局委員兼外長王毅已邀請兩國外長，28日...

台灣27日夜強震 日本氣象廳推估規模6.7

台灣27日深夜傳出強震。日本氣象廳表示，震源在台灣附近，推估達芮氏規模6.7。

台灣27日夜強震 沖繩石垣島、與那國島也有感

台灣27日深夜傳出強震。日媒報導，沖繩的石垣島等島嶼也有感。

陸企承建…緬甸強震曼谷大樓倒塌 泰審計署確認「施工、設計缺陷」

中國中鐵十局承建的泰國國家審計署新建大樓3月間在緬甸強震中倒塌，造成95人喪命。國家審計署今天確認，該30層在建大樓之所...

為何選在聖誕節出手？美國對奈及利亞發動空襲 複雜背景一次看

美國25日對在西非國家奈及利亞西北部活動的聖戰組織「伊斯蘭國」（IS）據點發動空襲，外界對其戰略及行動細節仍有諸多疑問。...

高市早苗開始放年假！擬趁假期搬進首相公邸 「第一先生」動向曝光

日本首相高市早苗今天開始放年假，並預計利用假期從眾議院議員宿舍，搬進與首相官邸相鄰的首相公邸。消息人士透露，高市行動不便...

