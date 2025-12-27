快訊

超有感！東北地區發生有感地震 台北高樓晃到不行

頂大外語相關研究所 115學年筆試報考人數不到10人

陸企承建…緬甸強震曼谷大樓倒塌 泰審計署確認「施工、設計缺陷」

中央社／ 曼谷26日綜合外電報導
的泰國國家審計署新建大樓3月間在緬甸強震中倒塌，造成95人喪命。圖／美聯社
的泰國國家審計署新建大樓3月間在緬甸強震中倒塌，造成95人喪命。圖／美聯社

中國中鐵十局承建的泰國國家審計署新建大樓3月間在緬甸強震中倒塌，造成95人喪命。國家審計署今天確認，該30層在建大樓之所以遭到震垮，與施工和設計上的缺陷有關。

⭐2025總回顧

「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，國家審計署（State Audit Office）表示，若發現有政府官員違反規定，將予以法辦。

國家審計署指出，其在地震發生兩天後成立的調查委員會發現，大樓剪力牆在地震力作用下發生剪力破壞，從下部結構，特別是1至4樓開始倒塌。

測試部分混凝土樣本的結果顯示，這些牆體未達到規定標準。此外，詳細設計圖以及鋼筋的錨固長度也不符合法規要求。

3月28日鄰國緬甸發生規模7.7強震時，位在恰圖恰區（Chatuchak）的該棟接近完工高樓是曼谷唯一一棟遭到震垮的建築。

檢方於8月起訴23名被告，包括泰國營造業鉅子、義大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc）總裁普利姆猜及中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司，指控其違反規定，導致建築倒塌。

這些被告遭控違反設計、監造和施工標準，對他人造成危害而致人喪命。

泰國特別調查局（Department of SpecialInvestigation）也依據「外人商業法」（ForeignBusiness Act）展開調查，已將符合訴訟條件的案件移送檢方。

緬甸強震 泰國

延伸閱讀

泰柬停火會談第3天！防長預計明會面 邊境衝突未歇雙方互控攻擊

馬來西亞旅客為5000美元走私大麻　運毒罪判8年

泰軍拆印度教神像 印度、柬埔寨憤慨 曼谷1理由辯稱

春節機票買氣漲2成 東京曼谷大阪名列前3

相關新聞

大陸再出手斡旋泰柬衝突 王毅明邀兩國外長到雲南會晤

泰國與柬埔寨的國防部長27日在邊境檢查站簽署了停火協議，晚間北京方面宣布，中共政治局委員兼外長王毅已邀請兩國外長，28日...

台灣27日夜強震 日本氣象廳推估規模6.7

台灣27日深夜傳出強震。日本氣象廳表示，震源在台灣附近，推估達芮氏規模6.7。

台灣27日夜強震 沖繩石垣島、與那國島也有感

台灣27日深夜傳出強震。日媒報導，沖繩的石垣島等島嶼也有感。

陸企承建…緬甸強震曼谷大樓倒塌 泰審計署確認「施工、設計缺陷」

中國中鐵十局承建的泰國國家審計署新建大樓3月間在緬甸強震中倒塌，造成95人喪命。國家審計署今天確認，該30層在建大樓之所...

為何選在聖誕節出手？美國對奈及利亞發動空襲 複雜背景一次看

美國25日對在西非國家奈及利亞西北部活動的聖戰組織「伊斯蘭國」（IS）據點發動空襲，外界對其戰略及行動細節仍有諸多疑問。...

高市早苗開始放年假！擬趁假期搬進首相公邸 「第一先生」動向曝光

日本首相高市早苗今天開始放年假，並預計利用假期從眾議院議員宿舍，搬進與首相官邸相鄰的首相公邸。消息人士透露，高市行動不便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。