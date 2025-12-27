陸企承建…緬甸強震曼谷大樓倒塌 泰審計署確認「施工、設計缺陷」
中國中鐵十局承建的泰國國家審計署新建大樓3月間在緬甸強震中倒塌，造成95人喪命。國家審計署今天確認，該30層在建大樓之所以遭到震垮，與施工和設計上的缺陷有關。
「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，國家審計署（State Audit Office）表示，若發現有政府官員違反規定，將予以法辦。
國家審計署指出，其在地震發生兩天後成立的調查委員會發現，大樓剪力牆在地震力作用下發生剪力破壞，從下部結構，特別是1至4樓開始倒塌。
測試部分混凝土樣本的結果顯示，這些牆體未達到規定標準。此外，詳細設計圖以及鋼筋的錨固長度也不符合法規要求。
3月28日鄰國緬甸發生規模7.7強震時，位在恰圖恰區（Chatuchak）的該棟接近完工高樓是曼谷唯一一棟遭到震垮的建築。
檢方於8月起訴23名被告，包括泰國營造業鉅子、義大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc）總裁普利姆猜及中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司，指控其違反規定，導致建築倒塌。
這些被告遭控違反設計、監造和施工標準，對他人造成危害而致人喪命。
泰國特別調查局（Department of SpecialInvestigation）也依據「外人商業法」（ForeignBusiness Act）展開調查，已將符合訴訟條件的案件移送檢方。
