大陸再出手斡旋泰柬衝突 王毅明邀兩國外長到雲南會晤

泰國與柬埔寨的國防部長27日在邊境檢查站簽署了停火協議，晚間北京方面宣布，中共政治局委員兼外長王毅已邀請兩國外長，28日至29日在雲南舉行會晤。

據大陸外交部官網27日晚間消息，大陸外交部發言人宣布，應王毅邀請，柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、泰國外交部長西哈薩將率團於12月28日至29日赴雲南舉行會晤。

此前，18日王毅已分別跟兩人通電話，北京通稿指出，柬泰雙方都向王毅通報柬泰邊境衝突最新進展，表達了降溫停火的意願。兩人「高度讚賞中方秉持客觀公正立場、居中勸和促談，歡迎中方特使穿梭調停，期待中方為推動局勢降溫及重建和平發揮更重要作用」。

當時王毅表示，作為柬泰兩國的朋友和近鄰，大陸最不希望看到兩國兵戎相見，對衝突造成雙方平民傷亡深感痛心。此輪衝突烈度遠超以往，持續下去對雙方都無益，也有損東協的團結。當務之急是做出決斷、儘快停火、及時止損、重建互信。王毅說，大陸在柬泰邊境爭端問題上堅持勸和促談、公平公允，支持東協的調停努力。

大陸外交部亞洲事務特使鄧錫軍18日至23日訪問柬埔寨和泰國，就近期兩國邊境衝突穿梭調停。