象牙海岸舉行大選 總統所屬政黨尋求國會多數

西非國家象牙海岸今天舉行國會選舉，距離83歲的烏阿塔哈（Alassane Ouattara）在總統大選中勝出僅2個月。

位於大城阿比尚的投票所，因為大雨延後一小時開放。在高原區（Plateau）的聖母學院（Notre DameCollege），選民在一幅巨大的象牙海岸國父伍弗布瓦尼（Felix Houphouet-Boigny）肖像下排隊投票。

21歲的選民阿卡（Assi Gilles Darus Aka）告訴法新社：「我覺得自己在國民議會中沒有被代表。我來這裡投票給我的候選人，希望他能提出促進學生就業與職涯銜接的計畫。」

總統烏阿塔哈所屬的民主和平聯盟（RHDP）目前在255席的國民議會中占有多數。此次選舉中，該黨候選人包括總理馬姆貝（Robert Beugre Mambe）以及總統胞弟、國防部長泰內．比拉希瑪．烏阿塔哈（Tene Birahima Ouattara）。

今年10月，烏阿塔哈在多名反對派人物遭禁止參選的情況下，以近90%的得票率贏得第4個總統任期。