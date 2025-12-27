快訊

股神下一步？將卸下波克夏執行長一職 巴菲特認1事「比死亡更糟」

綠營台南市長初選政見會 陳亭妃、林俊憲被問對方優點尷尬「這樣說」

女粉悼念北捷英雄余家昶 五月天獻唱《勇敢》2.5萬人哭了

俄太空載人發射台損毀 芬蘭專家：產業處境恐更嚴峻

中央社／ 赫爾辛基27日專電

俄羅斯唯一能執行載人太空任務的發射台於11月意外受損，這是蘇聯在1961年將人類送入太空後，俄國暫時失去將太空人送上太空的能力。芬蘭學者分析，這起事故讓已長年陷入低迷的俄國太空產業，未來處境恐更趨嚴峻。

⭐2025總回顧

根據芬蘭國家廣播公司（Yle）昨日發表的專訪報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）11月27日在哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome），成功將「聯合號MS-28」（Soyuz MS-28）送往國際太空站（ISS）。不過，火箭升空時，重達22噸的維修平台未正確固定，墜入下方火焰槽（Flame trench），導致發射設施故障。

據報導，俄羅斯航太目前僅有一座可供載人飛行的發射設施，該設施已使用64年，位於哈薩克境內。俄方每年須支付哈薩克約1.15億美元（約新台幣37億元）租金。儘管官方宣稱，相關修復工程可望於2026年2月底前完成，並已動員逾130名技術人員採兩班制趕工，但外界普遍對此進度持保留態度。

俄國太空專家崔希金（Georgy Trishkin）接受英國廣播公司（BBC）俄文版訪問評估，修復工作即便在最理想情況下也需6個月，若情況惡化，工期可能超過一年半。

資深太空記者扎克（Anatoly Zak）也認為，若維修艙需完全更換，過去製造類似設備需兩年。原定12月的貨運任務已延期，下回載人任務「聯合號MS-29」（Soyuz MS-29）2026年7月發射計劃，暫由美國太空探索科技公司（SpaceX）執行。

關於美俄航太合作，俄羅斯聯邦太空總署署長巴卡諾夫（Dmitry Bakanov）7月曾與馬斯克（Elon Musk）討論。親近俄國總統普亭（Vladimir Putin）的投資基金經理德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）更建議，可提供小型核電廠技術支援火星計畫。

阿爾托大學（Aalto University）太空技術教授普拉克斯（Jaan Praks）接受Yle專訪指出，這起意外並非偶發事件，而是反映俄國太空實力長期走下坡。蘇聯時期曾在太空競賽居於領先地位，但隨著各國技術快速發展，俄羅斯如今已難以跟上國際腳步。

普拉克斯分析，西方與俄國擴大航太合作的可能性不高，雙方即便有所接觸，其動機也多半出於意識形態考量，而非經濟利益，美國總統川普（DonaldTrump）可能將航太專業作為外交工具，藉此拉近與普亭的關係。

他並指出，俄國航太產業正面臨經費短缺、人才外流，以及維修零組件短缺等多重困境；在全球航太產業逐漸由民間企業主導、仰賴國際連結與快速市場運作的趨勢下，俄方未能有效參與。

普拉克斯表示，中國目前被視為俄國太空領域少數仍具潛力的合作對象，儘管俄中已同意推動國際月球科研站計畫，但相關構想能否實現，仍待觀察。歐洲太空總署（ESA）則因俄烏戰爭，幾乎全面中止與俄羅斯聯邦太空總署的合作。外界普遍認為，俄羅斯太空計畫未來數年在設備老舊風險攀升，具體技術難突破的狀況下恐持續惡化。

太空人 俄羅斯

延伸閱讀

金正恩致普亭新年賀電 強調北韓俄國共患難情誼

把教室送上平流層！成大學生1.5U立方衛星搭「探空氣球」升空

烏克蘭出動國產無人機及英製飛彈 空襲俄國油氣設施

月球將成為太空墓地？衛星激增墜落撞擊 專家揭後果

相關新聞

大陸再出手斡旋泰柬衝突 王毅明邀兩國外長到雲南會晤

泰國與柬埔寨的國防部長27日在邊境檢查站簽署了停火協議，晚間北京方面宣布，中共政治局委員兼外長王毅已邀請兩國外長，28日...

為何選在聖誕節出手？美國對奈及利亞發動空襲 複雜背景一次看

美國25日對在西非國家奈及利亞西北部活動的聖戰組織「伊斯蘭國」（IS）據點發動空襲，外界對其戰略及行動細節仍有諸多疑問。...

高市早苗開始放年假！擬趁假期搬進首相公邸 「第一先生」動向曝光

日本首相高市早苗今天開始放年假，並預計利用假期從眾議院議員宿舍，搬進與首相官邸相鄰的首相公邸。消息人士透露，高市行動不便...

釣魚台海域驚現「辱日船隻」？日海保廳證實無此船、疑為偽造訊號

全球船舶追蹤情報網站「MarineTraffic」近日顯示，釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）附近海域出現一艘船名帶有侮辱日本...

停火協議生效前夕 柬埔寨控泰國出動F-16投炸彈

泰國和柬埔寨的停火協議今天中午生效。柬埔寨國防部稍早通報泰國在上午出動F-16戰機，對柬國西北部班提米安夏省（Bante...

內戰、人道危機籠罩…緬甸大選28日登場 競選熱度不再

緬甸將於28日舉行大選，但在全國內戰與人道危機籠罩，以及外界普遍批評這次投票只是軍政府延續權力的騙局下，當地居民表示，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。