快訊

若無黃國昌民眾黨恐完蛋 柯文哲列舉3重任：相信為新北帶來全新未來

凍漲5年撐不住…行天宮銅板美食名店將漲價 網友一面倒力挺

說好鼓勵不浪費？民眾曝故宮晶華吃飯打包被多收包材費 北市府回應

釣魚台周邊竟出現辱日船 日媒揭發真相

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
全球船舶追蹤情報網站近日顯示，釣魚台列嶼附近海域出現一艘船名辱日的貨船，經查極有可能是有人發出偽造訊號。資料照片。路透
全球船舶追蹤情報網站近日顯示，釣魚台列嶼附近海域出現一艘船名辱日的貨船，經查極有可能是有人發出偽造訊號。資料照片。路透

全球船舶追蹤情報網站顯示，26日發現一艘英文名為「去死吧日本」（Fxck Japan）貨船，在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）周邊。根據船舶自動識別系統（AIS）資料，該船自本月22日晚間8時1分起，以船速0節的狀態，停泊在魚釣台以北約155公尺的海域。航運資訊網站MarineTraffic研判為誘騙（spoofing），正在網站進行隱藏相關資訊的手續。

⭐2025總回顧

日本產經新聞27日報導，AIS的資料在網路公開，可透過MarineTraffic等網站查詢。資料顯示，截至26日下午5時，釣魚台周邊除了該貨船外，還有4艘大陸海警局船。

根據MarineTraffic的資料，該艘侮辱日本的貨船全長113公尺、船寬16公尺，目的地為中國大陸福建省漳州市。預定抵達時間為過去時間2025年7月26日晚上8時。時間標示採用與北京相同的格林威治時間+8。

此外，該船被分配的海事移動服務標識（MMSI）碼為415280712，但在國際海事組織（IMO）的資料庫並無相關記錄。MMSI前3碼為國家或地區代碼，414代表中國，416代表台灣，「415」為不存在的編號。

日本海上保安廳相關人士表示：「自本月22日以來，該船一次也沒有實際存在過」，日方在現場未確認到該船隻的存在。該人士說:「不知道是誰進行了偽裝」。歐洲太空總署於24日拍攝的合成孔徑雷達（SAR）衛星影像，也未在釣魚台北側確認到任何船隻。

MarineTraffic負責人指出，此訊息存在誘騙的可能，正在進行隱藏處理。該公司表示：「船舶座標資訊完全沒變動，判斷為在正常情況下不可能出現的訊號。AIS本身可被偽裝，目前正在調查訊號是從何處發送。」過去涉及切斷海底電纜的貨船就曾被懷疑使用偽裝的AIS。

日本

延伸閱讀

考量「台灣有事」 日媒：駐日美軍移師關島計畫調整

台電攜手澎湖海事送關懷 獨居長者暖心品味料理

釣魚台海域驚現「辱日船隻」？日海保廳證實無此船、疑為偽造訊號

日媒：台灣警戒中國以AI操縱輿論並介入選舉

相關新聞

釣魚台海域驚現「辱日船隻」？日海保廳證實無此船、疑為偽造訊號

全球船舶追蹤情報網站「MarineTraffic」近日顯示，釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）附近海域出現一艘船名帶有侮辱日本...

高市早苗開始放年假！擬趁假期搬進首相公邸 「第一先生」動向曝光

日本首相高市早苗今天開始放年假，並預計利用假期從眾議院議員宿舍，搬進與首相官邸相鄰的首相公邸。消息人士透露，高市行動不便...

停火協議生效前夕 柬埔寨控泰國出動F-16投炸彈

泰國和柬埔寨的停火協議今天中午生效。柬埔寨國防部稍早通報泰國在上午出動F-16戰機，對柬國西北部班提米安夏省（Bante...

內戰、人道危機籠罩…緬甸大選28日登場 競選熱度不再

緬甸將於28日舉行大選，但在全國內戰與人道危機籠罩，以及外界普遍批評這次投票只是軍政府延續權力的騙局下，當地居民表示，這...

馬克宏支持率寫上任來新低 法國民調：僅25%民眾持正面看法

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）再過幾天即將發表年終談話，然而根據今天公布的民調，他的支持率已降至他20...

難道國民會被北韓牽著鼻子走？李在明決定鬆綁民眾閱覽勞動新聞權限

南韓中央日報報導，南韓民眾將可更容易接觸閱讀北韓勞動黨的機關報《勞動新聞》。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。