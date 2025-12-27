快訊

積欠國民年金8年…她一口氣「全額繳清」 過來人曝關鍵

NBA／傳勇士考慮交易獨行俠戴維斯！ 巴特勒恐成為核心籌碼

新北恐怖工安意外…工人搬運石雕遭砸破頭 血流滿地命危送醫

釣魚台海域驚現「辱日船隻」？日海保廳證實無此船、疑為偽造訊號

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
全球船舶追蹤情報網站近日顯示釣魚台列嶼附近海域出現一艘船名辱日的貨船，經查極有可能是有人發出偽造訊號。資料照片。路透/共同社
全球船舶追蹤情報網站近日顯示釣魚台列嶼附近海域出現一艘船名辱日的貨船，經查極有可能是有人發出偽造訊號。資料照片。路透/共同社

全球船舶追蹤情報網站「MarineTraffic」近日顯示，釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）附近海域出現一艘船名帶有侮辱日本字眼的船隻。提供該平台服務的Kpler公司表示，極有可能是有人發出偽造訊號，目前已就此展開調查。

⭐2025總回顧

日本NTV電視台與產經新聞報導，「MarineTraffic」透過接收船舶所發出的定位等訊號，讓使用者能在地圖上即時掌握全球船舶動向。自12月起，釣魚台周邊海域開始顯示一艘船名為「F*ck Japan」的船隻。

NTV指出，這個船名用語極為強烈，實在難以想像會是正式登記的船舶名稱。船舶自動識別系統（AIS）資料顯示，該船自22日晚上8時1分起，以航速0節停泊在距釣魚台北方約155公尺的海域。截至26日下午5時，釣魚台周邊海域除這艘船外，另顯示有4艘中國海警局船隻活動。

資料顯示，這艘船隻為貨船，全長113公尺、船寬16公尺，目的地標示為福建省漳州市，預計抵達時間顯示為7月26日晚上8時，時區標示為與北京相同的「GMT＋8」，並顯示分配有水上行動業務識別號碼（MMSI）「415280712」。不過，國際海事組織（IMO）資料庫中並無相關紀錄。此外，MMSI前三碼為國家或地區代碼，「414」代表中國，「416」代表台灣，而「415」則不存在。

負責釣魚台列嶼周邊海域監視與警戒任務的日本海上保安廳第十一管區海上保安本部表示，經確認現場實際上「並未發現有該類船舶」。海保相關人士指出，目前仍不清楚是何人、從何處發送這類偽造訊號。

Kpler公司日本負責人指出，極有可能是接收到某人發出偽造的訊號，研判這是一起「誘騙」（spoofing）行為，並表示已著手調查訊號的發送來源，將於近日內停止顯示該船隻資訊。

日本 釣魚台

延伸閱讀

日本返鄉民眾湧入各大車站 出國人潮擠機場

2025「日本溫泉100選」結果公開！前三名你有去過嗎？

鴻海將打造日本製伺服器 直接要求輝達分配GPU配額生產

構建無人機防禦體系！日本2026財年 防衛預算1.9兆創新高

相關新聞

釣魚台海域驚現「辱日船隻」？日海保廳證實無此船、疑為偽造訊號

全球船舶追蹤情報網站「MarineTraffic」近日顯示，釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）附近海域出現一艘船名帶有侮辱日本...

難道國民會被北韓牽著鼻子走？李在明決定鬆綁民眾閱覽勞動新聞權限

南韓中央日報報導，南韓民眾將可更容易接觸閱讀北韓勞動黨的機關報《勞動新聞》。

金正恩致普亭新年賀電 強調北韓俄國共患難情誼

北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）今天向俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）致新年賀電，強調兩國在俄烏戰...

泰柬邊境激戰數周後同意停火 台灣時間下午1時生效

泰國與柬埔寨27日同意停止持續數周的激烈邊境衝突，兩國國防部長在停火聯合聲明中表示，「雙方同意維持目前的部隊部署，不再進...

停火協議生效前夕 柬埔寨控泰國出動F-16投炸彈

泰國和柬埔寨的停火協議今天中午生效。柬埔寨國防部稍早通報泰國在上午出動F-16戰機，對柬國西北部班提米安夏省（Bante...

內戰、人道危機籠罩…緬甸大選28日登場 競選熱度不再

緬甸將於28日舉行大選，但在全國內戰與人道危機籠罩，以及外界普遍批評這次投票只是軍政府延續權力的騙局下，當地居民表示，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。