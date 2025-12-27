內戰、人道危機籠罩…緬甸大選28日登場 競選熱度不再

緬甸將於28日舉行大選，但在全國內戰與人道危機籠罩，以及外界普遍批評這次投票只是軍政府延續權力的騙局下，當地居民表示，這次選舉競選活動熱度遠不如以往。

路透社報導，自2021年軍方指控前一年的大選出現舞弊發動政變，推翻由諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬領導的民選政府以來，緬甸陷入全國性衝突。

雖然軍政府堅稱即將登場的選舉獲得民意支持，但聯合國、西方政府及人權團體一致批評，這次投票只是軍方透過政治代理人鞏固統治的做法。

仰光部分地區將在28日投票，3名居民表示，他們記得過去選舉活動熱絡，包括造勢集會、熱鬧遊行與大型群眾活動。

一名31歲、因安全顧慮要求匿名的仰光居民說：「這次選舉的候選人幾乎沒出現在街頭，我只在馬路上看到他們的看板。」

他還說：「我是整天都在外面活動的人，但我連與軍方關係密切的聯邦團結發展黨（USDP）或小型政黨的候選人競選活動都沒看到。」

軍方主導的政府在28日舉行的首輪投票後，還會在明年1月11日與1月25日再舉行兩輪投票，涵蓋全國330個鄉鎮中的265個。投票計票及結果公布時間目前尚未宣布。

10年前，緬甸自2011年結束半世紀軍事統治後迎來第2次大選，街頭隨處可見象徵翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（NLD）紅色旗幟與看板，氣氛十分熱烈。

即使是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施影響的2020年選舉，4名受訪者也表示，那時候的競選氣氛仍較今年明顯。