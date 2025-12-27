停火協議生效前夕 柬埔寨控泰國出動F-16投炸彈

泰國和柬埔寨的停火協議今天中午生效。柬埔寨國防部稍早通報泰國在上午出動F-16戰機，對柬國西北部班提米安夏省（Banteay Meanchey）一處目標投擲4枚炸彈。

美聯社報導，柬埔寨昨天說，班提米安夏省另一個村莊也遭遇類似的空襲，稱泰方投擲40枚炸彈。這波空襲未傳出人員傷亡消息，但柬埔寨國防部說，這個村莊的房屋和基礎設施遭到破壞。

泰國軍方證實昨天的空襲行動，稱是陸軍和空軍聯合行動，目的在保護泰國沙繳府（Sa Kaeo）。沙繳府與班提米安夏省接壤，兩國在這個邊境地區聲索領土範圍重疊。

泰國空軍發言人昨天說，泰國軍方經過數日監測，確認目標區域內的平民撤離後才採取行動。

雙方均稱近日軍事行動是出於自衛，並指控對方違反美國和馬來西亞7月居中斡旋下促成的停火協議。

路透社報導，馬來西亞吉隆坡本月22日舉行東南亞外長特別會議後，泰柬兩國重啟談判，在邊境檢查站舉行3天會談。泰國和柬埔寨國防部長今天簽署停火協議，當地時間中午12時（台灣時間下午1時）起生效。

根據聯合聲明，雙方同意讓受影響邊境地區流離失所的民眾返回，並強調雙方均不會對平民動用武力。

根據協議，如果停火能夠持續72小時，泰國也將遣返自7月衝突以來拘留的18名柬軍。

然而今天達成的協議明確指出，新協議不會影響兩國目前任何邊界劃定活動，而解決邊境爭議地區的任務仍將由現有雙邊機制負責。

聲明還說，雙方同意維持目前的部隊部署，不再進一步調動。

法新社提到，雙方也同意在排雷和打擊網路犯罪方面合作。