聽新聞
0:00 / 0:00
難道國民會被北韓牽著鼻子走？李在明決定鬆綁民眾閱覽勞動新聞權限
南韓中央日報報導，南韓民眾將可更容易接觸閱讀北韓勞動黨的機關報《勞動新聞》。
⭐2025總回顧
南韓政府26日召開由國情院、統一部等相關部處參與的「特殊資料監督部處協議體」，確認將以往分類為「特殊資料」的《勞動新聞》改為「一般資料」的方案，獲得部處間的共識。
政府計劃於下周初，向相關監督機構和資料處理機構發送公文書等，完成必要的行政程序，將《勞動新聞》改為「一般資料」。
此次措施是南韓總統李在明於19日在統一部業務計畫報告中指出「難道把國民當成會被宣傳・煽動牽著鼻子走的對象嗎？」並批評北韓資料瀏覽封鎖問題後，推動國民接觸權擴大的延續。
目前，《勞動新聞》因被分類為「特殊資料」，僅能在統一部北朝鮮資料中心等有限場所，經過記載瀏覽者身分和目的的手續後才能閱覽。這是因為其內容包含讚揚・宣傳反國家團體活動的緣故。
台灣在戒嚴年代，有關對岸的報章雜誌，也僅限於國安機關或是政戰學校、東亞所等少數單位可以接觸。
若改為「一般資料」，《勞動新聞》將如同一般刊行物一樣，能更自由地閱覽。不過，此次措施僅限紙本報紙，《勞動新聞》的網路網站連接仍將持續封鎖。南韓一般民眾目前無法日常收到《勞動新聞》的紙本報紙，因為北韓報紙不進行跨境商業銷售或訂閱服務。
南韓政府依據《資訊通信網法》，封鎖了包括《勞動新聞》在內約60個北韓網站。該法規定，對於執行《國家保安法》禁止行為的內容資訊，經廣播媒體通信審議委員會審議後，可封鎖網站連結。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言