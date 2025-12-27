快訊

難道國民會被北韓牽著鼻子走？李在明決定鬆綁民眾閱覽勞動新聞權限

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
北韓平壤地鐵千里馬線（Chŏllima Line）的凱旋站，市民閱讀勞動新聞。美聯社
北韓平壤地鐵千里馬線（Chŏllima Line）的凱旋站，市民閱讀勞動新聞。美聯社

南韓中央日報報導，南韓民眾將可更容易接觸閱讀北韓勞動黨的機關報《勞動新聞》。

南韓政府26日召開由國情院、統一部等相關部處參與的「特殊資料監督部處協議體」，確認將以往分類為「特殊資料」的《勞動新聞》改為「一般資料」的方案，獲得部處間的共識。

政府計劃於下周初，向相關監督機構和資料處理機構發送公文書等，完成必要的行政程序，將《勞動新聞》改為「一般資料」。

此次措施是南韓總統李在明於19日在統一部業務計畫報告中指出「難道把國民當成會被宣傳・煽動牽著鼻子走的對象嗎？」並批評北韓資料瀏覽封鎖問題後，推動國民接觸權擴大的延續。

目前，《勞動新聞》因被分類為「特殊資料」，僅能在統一部北朝鮮資料中心等有限場所，經過記載瀏覽者身分和目的的手續後才能閱覽。這是因為其內容包含讚揚・宣傳反國家團體活動的緣故。

台灣在戒嚴年代，有關對岸的報章雜誌，也僅限於國安機關或是政戰學校、東亞所等少數單位可以接觸。

若改為「一般資料」，《勞動新聞》將如同一般刊行物一樣，能更自由地閱覽。不過，此次措施僅限紙本報紙，《勞動新聞》的網路網站連接仍將持續封鎖。南韓一般民眾目前無法日常收到《勞動新聞》的紙本報紙，因為北韓報紙不進行跨境商業銷售或訂閱服務。

南韓政府依據《資訊通信網法》，封鎖了包括《勞動新聞》在內約60個北韓網站。該法規定，對於執行《國家保安法》禁止行為的內容資訊，經廣播媒體通信審議委員會審議後，可封鎖網站連結。

